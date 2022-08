El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que ya no se producirá cerveza en el norte de México por la sequía.

En su conferencia de prensa del lunes 8 de agosto de 2022, el presidente AMLO explicó que por los efectos de la sequía, los estados norte del país ya no podrán producir cerveza.

Y sugirió que la producción de cerveza se realice en el sur del país para evitar que las regiones más secas continúen explotando el uso de agua .

No hay crisis de agua en CDMX pese a sequía en zona metropolitana: Claudia Sheinbaum

“No es decir ya no vamos a producir cerveza, es decir qye no se va a producir cerveza en el norte. Veda ya. ¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción?, pues todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”.

El presidente de México aprovechó para presumir que el país es líder mundial en producción de cerveza por lo que no se detendrán los trabajos en este sector, sino que se definirá dónde sí y en dónde no será permitido fabricar la bebida.

“México es el país que más produce cerveza en el mundo y sí son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza, es de lo que más se exporta [...] Sin parar la producción, solo es aquí se puede y acá no”, explicó.

El presidente AMLO señaló que ya no se pueden dar permisos para producir cerveza, y otros alimentos, en lugares donde no hay agua, es decir, en los estados del norte del país.

Y por ello planteó trasladar este tipo de producción al sur del país, donde afirmó que las condiciones son más favorables.

“Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos, ya que lo que se está sacando es agua con arsénico y no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua”.

AMLO