El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el paro nacional de transportistas es para “hacer quedar mal” a su gobierno.

Este jueves 15 de febrero, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizó el paro nacional de transportistas en diferentes carreteras de México como:

México-Cuernavaca

México-Pachuca

México-Querétaro

México-Toluca

Calzada Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México (CDMX)

Tlaxcala

Acapulco, Guerrero

Chiapas

Colima

Jalisco

Veracruz

Desde las 08:00 horas los transportistas hicieron un paro de labores debido a los constantes robos y asesinatos de operadores.

Paro Nacional de Transportistas hoy 15 de febrero (especial)

AMLO no recibirá a los transportistas en Palacio Nacional

Pese a los reclamos por la inseguridad que viven los transportistas, AMLO aseguró que no recibirá a los manifestantes en Palacio Nacional, desde su conferencia mañanera del 15 de febrero, desde Acapulco, Guerrero.

El presidente explicó que “ya no son los tiempos de antes”, y que la situación actual con su gobierno ha cambiado porque ya no hay “moches”, por lo que no sostendrá un encuentro con los transportistas pese a los cierres que afectan este jueves a millones de ciudadanos, tanto en el Valle de México como en otras regiones del país.

Sin embargo, precisó que en los casos de extorsión, una de sus propuestas para reformar la constitución es que estos hechos sean castigados como delitos graves.

AMLO acusa que el paro nacional de transportistas es para hacerlo quedar mal

AMLO mencionó que en México hay libertades y aseguró que pese a estas protestas, sí se está atendiendo el problema, ya que su gobierno ha tenido pláticas con los transportistas para ofrecer más seguridad y apoyo de la Guardia Nacional.

Incluso, recordó que en varias carreteras de Guerrero se tenían muchos problemas de inseguridad con robos y despojos de vehículos, situaciones que ya han sido atendidas por la Guardia Nacional.

Sostuvo que los diálogos no se han podido resolver del todo porque hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores.

AMLO consideró que, una vez más, la temporada de elecciones está influyendo para que sus adversarios traten de hacer “quedar malo” a su gobienro.

“Hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como vienen las elecciones aprovechan el viaje” AMLO

Asimismo, el presidente insistió en que se trata de dialogar con los inconformes, pero aclaró que los líderes sindicales no están en el canal de colaboración porque son “charros”. Agregó que su gobierno está haciendo todo lo posible por proteger a los transportistas y les reiteró su apoyo.