Alonso Ancira promete pago anticipado de 50 mdd para cubrir reparación de daños a Pemex

Alonso Ancira, presiente de Altos Hornos de México (AHMSA) se comprometió a pagar por adelantado el primer pago de 50 millones de dólares para cubrir la reparación de daños a Pemex.

Durante la audiencia de Alonso Ancira celebrada el día de hoy viernes 19 de agosto, la defensa del empresario ofreció cubrir por adelantado el equivalente a mil 42 millones 835 mil pesos como parte del acuerdo reparatorio con Pemex.

El empresario Alonso Ancira es acusado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya de comprar la compañía de fertilizantes Agronitrogenados.

De acuerdo con Emilio Lozoya, el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira le habría pagado al exdirector de Pemex sobornos por casi 3.5 millones de dólares para la compra de dicha compañía.

La compañía Agronitrogenados era propiedad de AHMSA, la cual Alonso Ancira fungía como presidente.

Por los hecho anteriormente señalados el empresario Alonso Ancira fue detenido en España y luego de varios meses extraditado a México donde consiguió continuar su proceso en libertad.

Para que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgará a Alonso Ancira su libertad condicional, la defensa del empresario acordó pagar la reparación del daño a Pemex a través de tres pagos:

El primer pago que tendría que realizar el empresario tiene como plazo el próximo martes 30 de noviembre de 2021, sin embargo, Alonso Ancira ha declarado la deuda será cubierta en cuestión de horas.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”.

Alonso Ancira