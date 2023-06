Los dirigentes de los partidos que conforman la alianza Va por México aseguraron que Movimiento Ciudadano está haciendo “el trabajo sucio” de Morena para evitar que la oposición gane.

En entrevista para Solo con Adela, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD calificaron a Movimiento Ciudadano como un “partido de aire” que no piensa en el bien común de la población mexicana.

Así lo aseguraron:

Ciro Murayama, ex consejero del INE: Ni Morena ni la alianza Va por México respetan las reglas electorales

Enrique de la Madrid se apunta para proceso de Va por México, pero jura que no representa al PRI

La alianza Va por México resaltó que, a pesar de estar conformada por partidos con ideologías y objetivos diferentes han decidido poner los puntos de acuerdo en el centro.

Asimismo, señalaron que, si la oposición estuviera completamente junta, se lograría una mayoría; sin embargo, Movimiento Ciudadano ha optado por separarse.

De acuerdo con Marko Cortés, es momento de que Movimiento Ciudadano decida “de qué lado de la historia quiere estar” y no haga el trabajo sucio de Morena al dividir a la oposición.

“El partido de MC está apostando solo a tener votos. Sabe que no van a ganar, que no tienen posibilidades…el partido de MC está haciendo el trabajo sucio a Morena tratando de dividir a la oposición y llegó la hora que este partido de que decida de qué lado de la historia quiere estar”

Con esto, no cierran la invitación a Movimiento Ciudadano a participar de la oposición para que “haga honor a su apellido” y se una a la participación ciudadana desde el Frente Amplio por México.

Por su parte, Alejandro Moreno aseveró que Movimiento Ciudadano está fungiendo como pulverizador del voto para la oposición pese a que no tienen estructura como partido.

“Movimiento Ciudadano es un partido de aire, no tiene estructura pero es un partido que con ese porcentaje no permite. dar el paso su pudiéramos ir todos juntos...lo hacen porque no ven los costos que tienen con el ciudadano”

Alejandro Moreno