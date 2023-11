Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, mostró su simpatía por Claudia Sheinbaum luego de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo mostró este lunes 20 de noviembre en una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que dijo que aún está haciendo evaluaciones sin afirmar que se unirá a Morena.

“No he tenido ningún acercamiento con Movimiento Ciudadano. Cuando fui candidato a gobernador Dante (Delgado) me apoyó, siempre le agradeceré pero pues con quien he tenido más simpatía... es con Claudia (Sheinbaum)”

Alejandro Murat. Exgobernador de Oaxaca