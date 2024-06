Alejandro Moreno convoca a la Asamblea Nacional de lo que queda del PRI, en medio de malos resultados en elecciones 2024

Alejandro Moreno convocó este 6 de junio a una nueva Asamblea Nacional de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en medio de malos resultados que obtuvieron en las elecciones 2024.

A través de sus redes sociales el dirigente priista compartió que el Consejo Político Nacional aprobó el acuerdo para llevar a cabo la Vigésima Cuarta Asamblea, en donde se vislumbra lleve a cabo su reelección.

Alejandro Moreno instó luego de las elecciones 2024 a los integrantes que aun forman parte del PRI a cerrar filas rumbo al futuro político, toda vez que aseguró deberán realizar cambios como partido.

Una vez finalizadas las elecciones 2024, en donde el PRI no obtuvo los resultados que esperaba, Alejandro Moreno convocó a quienes aun pertenecen al tricolor para que se efectúe su 24° Asamblea Nacional.

Se trata de la reunión en donde se debe llevar a cabo la renovación de la dirigencia nacional, y se realiza, en cumplimiento con los estatus del PRI, una vez finalizado el proceso electoral de este año .

No obstante, de acuerdo con algunos militantes del partido tricolor, se trataría de una asamblea en donde Alejandro Moreno buscaría estar nuevamente al frente de partido.

Por su parte, el líder del PRI no comentó nada al respecto de dicha situación, pero sí dejó en claro que no renunciará al PRI, pese a que no llevara al partido a obtener resultados más favorables en las elecciones 2024.

Alejandro Moreno pidió a los priistas mantenerse unidos luego de la victoria contundente del partido guinda, recalcando la importancia de construir un mejor porvenir para el partido.

Alejandro Moreno pide a priistas reflexionar rumbo al futuro político

Tras pedir unión a los priistas, Alejandro Moreno pidió también reflexionar rumbo al futuro político del PRI.

Aseguró que el partido realizará un debate que llegará a todos los rincones tricolores, por lo que recalcó la importancia de llevar a cabo un cierre de filas.

Alejandro Moreno afirmó que el PRI buscará colocar un plan que se adecúe al México actual, por lo que dijo requiere del apoyo de todos sus militantes.

Aunado a esta situación, aseguró que como bancada estarán pendientes de las reformas que promoverá Morena y aliados, luego de señalar que buscan “socavar” a la autoridad.

“Con el respaldo de las Consejeras y los Consejeros Políticos Nacionales, aprobamos el Acuerdo para celebrar la 24 Asamblea Nacional del PRI. ¡México cambia y, para continuar sirviendo a México de la mejor manera, el PRI tendrá que impulsar grandes cambios como partido y como Institución!” Alejandro Moreno