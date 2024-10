Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reapareció en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum para presentar un informe sobre el secuestro de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada.

Durante su conferencia mañanera de hoy 29 de octubre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la información que ha proporcionado Estados Unidos en torno a la detención del Mayo Zambada, hecho por el que respondió el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En ese sentido, cabe recordar que Alejandro Gertz Manero no tuvo muchas apariciones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hecho por el que se cuestionó su continuidad en el cargo.

Alejandro Gertz Manero habló del caso del Mayo Zambada en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, en la cual explicó que la versión del secuestro de Ismael Zambada García fue confirmada por la FGR, delito que ocurrió en México.

El 11 de agosto el Mayo Zambada aseguró en una carta que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, para abordar el vuelo en el que fue detenido en El Paso, Texas, por agentes del FBI.

El Mayo asegura en su versión que él contemplaba asistir a una reunión en la que estaría presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Sin embargo, el fiscal Gertz Manero explicó que la información proporcionada por las autoridades de Estados Unidos aún es insuficiente; “nos ha informado una parte pero falta otra que es fundamental”, dijo el titular de la FGR en la mañanera.

“A esa persona que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y cualquier persona están reglamentadas, de acuerdo con la ley norteamericana, y se tiene que identificar el avión que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto porque ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos, eso es lo que les estamos pidiendo”

Alejandro Gertz Manero le cuestionó a las autoridades de Estados Unidos su proceder en la detención del Mayo Zambada, ya que el avión en el que Ismael Zambada García ingresó al país norteamericano contaba con matrículas clonadas.

En ese sentido, el titular de la FGR cuestionó por qué el piloto del avión no fue detenido. Sin embargo, dijo confiar en que todas esta información se revelará en la audiencia de Ismael Zambada García en Estados Unidos. No obstante, reiteró que la Fiscalía tiene probado el secuestro.

Cuestionado por Proceso sobre la participación del gobernador Rubén Rocha Moya en el caso del Mayo Zambda, Gertz Manero dijo no adelantar suposiciones hasta contar con pruebas suficientes:

“Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a presentar como lo hemos venido haciendo pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide”

Alejandro Gertz Manero