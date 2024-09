Para Morena en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no hay otra prioridad mas que el paquete de 20 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que no se encuentra la reforma para el aguinaldo doble y por lo tanto no se va a aprobar este 2024.

Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, reiteró el listado de prioridades a pesar de que ciudadanos exigen aguinaldo doble y jornada laboral de 40 horas.

“No está esa dentro de las 18, primero vamos a darla prioridad a las reformas constitucionales del paquete, del presidente, luego vamos a las reformas nuestras” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados federales Morena

Las 40 horas "no son prioridad", pero aumentar la prisión preventiva oficiosa sí lo es. Más carcel, menos descanso. pic.twitter.com/VJELZD6h9T — Carla Escoffié (@carlaescoffie) September 24, 2024

Ricardo Monreal anuncia que priorizarán reformas de AMLO; no incluyen aguinaldo doble 2024

Una vez que ha iniciado actividades la LXVI Legislatura y ya ha aprobado en fast track reformas como la del Poder Judicial y está en discusión la de la Guardia Nacional, los ciudadanos se preguntan ¿cuándo retomarán los asuntos laborales pendientes?.

Cabe recordar que previo a terminar la anterior Legislatura, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores dio un reporte de los pendientes que quedaban, entre ellos la reforma para elevar al doble la cantidad de aguinaldo, que a pesar de ser agenda propia no se vana tomar en cuenta por lo pronto.

Juntan firmas para que aprueben la reforma del aguinaldo doble 2024

Internautas ya están promoviendo una campaña de firmas electrónicas en la plataforma Change, para que los nuevos senadores y diputados aprueben el aguinaldo doble antes de que termine el año.

Aprobación del Aumento de Aguinaldo de 15 a 30 Días para Trabajadores Mexicanos - ¡Firma la petición! https://t.co/GJ2IXgjzcv a través de @Change_Mex — Guillermo Aceves R . (@guillermoaceves) September 24, 2024

Aguinaldo al doble y otras 15 reformas pendientes en el ámbito laboral

Entre los 16 pendientes que enlistó en mayo pasado la anterior Legislatura de la Cámara de Senadores solamente en materia laboral, que ya tienen avance pero no se concluyeron, se encuentran:

Permisos de paternidad Derechos laborales de personas adultas mayores No discriminación salarial entre mujeres y hombres Salud mental en el trabajo Lactancia extendida Violencia y acoso laboral Inclusión laboral de las personas con discapacidad Desconexión digital Uso de tecnología para labores de seguridad en centros de trabajo Protección de derechos de deportistas profesionales Derechos de las personas trabajadoras del arte Derechos de personas trabajadoras de la industria aeronáutica Dotar a las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos de suficientes asientos o sillas con respaldo o “Ley Silla” Aumento de 15 a 30 días de aguinaldo para las y los trabajadores en México Aumento de cinco a 20 días de permiso de paternidad y adopción y 10 días más en caso de complicaciones en el parto Traducción a la lengua indígena de las condiciones de trabajo en caso de que él o la trabajadora pertenezca a alguna de las comunidades reconocidas en México

¿Cómo va la reforma de aguinaldo doble 2024?

A finales de febrero de este 2024 la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que busca poner en la ley que los trabajadores tendrán como derecho el equivalente a 30 días y no solo 15 días de aguinaldo.

📷 ¿Te imaginas que el aguinaldo, por ley, fuera de 30 días de salario? Este posible derecho laboral fue atendido #HoyEnElSenado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.https://t.co/l2cwHG1Eo6 pic.twitter.com/qkzNOrWPiQ — Senado de México (@senadomexicano) February 28, 2024

Cabe recordar que algunos trabajos otorgaban más de 15 días, pero era decisión de cada empresa. Este esquema podrá seguir pero sabiendo que 30 días es el mínimo podrán otorgar más días.

Los 11 votos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social dieron una votación unánime. Antes de pasar al pleno del Senado para ser votada aún le queda pasar por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Aguinaldo doble 2024: Días de aguinaldo no se han modificado hace 49 años

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la mencionada Comisión en la pasada Legislatura, dejó dicho que es necesario hacer esta modificación porque no se ha aumentado en prácticamente cinco décadas el aguinaldo.

Y es que nuevamente México sigue figurando como de las naciones con esa prestación en los niveles más bajos, en comparación con otros países latinoamericanos a ellos les dan alrededor de 30 días.

Coparmex en contra de aguinaldo doble 2024 y jornada de 40 horas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que no es tiempo de aumentar los días de aguinaldo, de la misma manera que se han opuesto a la jornada laboral de 40 horas.

Dijeron que se debe garantizar la dignificación de los trabajadores, pero los empresarios tienen complejas condiciones actuales.

¿Cuáles son las prioridades de Morena?

Sin contar la reforma al Poder Judicial y la reforma a la Guardia Nacional, que la primera ya se aprobó y la segunda se da por aprobada, la prioridad restante son 18 reformas, mismas de las que habló Ricardo Monreal: