La periodista Adela Micha lamentó la muerte de la primera actriz del cine mexicano, Silvia Pinal, y compartió un mensaje a través de redes sociales, sin embargo, su publicación fue ampliamente criticada.

Y es que las y los cibernautas recordaron que Adela Micha aseguró que Silvia Pinal “no tardaba en morirse” hace tres años, cuando la actriz se enfermó y fue hospitalizada, por lo que ahora le lanzan comentarios como “di lo tuyo” .

Cabe destacar que Silvia Pinal falleció el jueves 28 de noviembre a los 94 años de edad, luego de padecer diversos problemas de salud durante los últimos años.

En su cuenta de X, Adela Micha lamentó la muerte de Silvia Pinal y aseguró que hay pocas mujeres a las que haya admirado tanto como a la Gran Diva Mexicana.

La periodista afirmó que, como muchos mexicanos, creció viendo sus películas y la actriz se convirtió en uno de sus grandes referentes.

Adela Micha describió a Silvia Pinal como un ícono del cine, televisión y teatro, con gran belleza y talento ; además, destacó las colaboraciones que tuvo en su trayectoria profesional y aseguró que su legado durará por siempre.

Las palabras de la periodista fueron acompañadas de un homenaje que compartió en YouTube, en donde lamento muchísimo su partida y extendió a todos sus familiares su más sentido pésame.

El homenaje recopiló la gran trayectoria de Silvia Pinal y su trabajo con Pedro Infante, Fernando Váldez y otros grandes personajes del cine de Oro mexicano, haciendo una semblanza de su trabajo y su vida.

Luego de que Adela Micha compartió su pésame por la muerte de Silvia Pinal, las y los cibernautas se lanzaron contra ella, y la señalaron como “descarada” .

Incluso compartieron el video en donde la periodista pregunta a su equipo si tienen algo preparado sobre la actriz pues “ya no tarda en morirse”, “yo creo que ya se va a morir”, afirma la periodista en el video compartido.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Este ya no tarda en morirse por qué no me escriben algo y se los grabo, uno, dos, tengo muchas entrevistas con ella para que me vayan armando algo porque yo creo que ya se va a morir”.

Adela Micha