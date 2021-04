Isaac Ferez Esparza renunció a su candidatura a diputado federal, luego de que fue se revelaron acusaciones por abuso sexual en su contra.

México. - Isaac Ferez Esparza, quien fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como candidato a diputado federal por el distrito 11 del estado de Veracruz, renunció a su candidatura luego de fue acusado por intento de violación y abuso sexual contra mujeres de la Universidad Anáhuac.

Por miedo de su cuenta de Facebook, Isaac Ferez Esparza compartió un video en el cual se pronunció por los señalamientos en su contra y aun cuando los rechazó, dio a conocer que por congruencia decidió renunciar a su candidatura.

Isaac Ferez Esparza: Acusaciones son cobardes

En su mensaje, Isaac Ferez Esparza calificó como injustas las acusaciones por abuso sexual, mismas a las que calificó como cobardes, pues dijo que ellas se están haciendo de manera anónima, pese a lo cual refirió que dará a la cara a los señalamientos.

"No se me hace justo lo que me están haciendo desde el anonimato cobardemente porque yo sé mi verdad y sé que nunca he hecho daño a nadie, al revés, estoy aquí para servir (…) Por congruencia conmigo, con mis ideales, con mi partido y con los tiempos tomo la decisión de renunciar a la candidatura” Isaac Ferez Esparza

Al acusar que se está desatando lo que denominó como una “ guerra sucia ” en su contra pues dijo que no hay ninguna denuncia formal, Isaac Ferez Esparza destacó que en días próximos esclarecerá los hechos y se dijo confiado de que la verdad le hará justicia.

Cabe recordar que esta semana por medio de la cuenta de Twitter, " Me Too Anáhuac " se difundieron diferentes publicaciones en las que se señaló al ex candidato de contar con diversas denuncias en su contra por un intento de abuso sexual y violación que habría cometido en la escuela privada en cuestión.

En los mensajes que fueron difundidos, las víctimas indicaron que fueron objeto de abusos por parte de Ferez Esparza, de quien apuntaron, también las amenazó tanto a ellas como a sus familias.