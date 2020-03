A más de 2 años, feminicidio de Claudia Alondra sigue impune; en Veracruz buscan al exnovio

Por Luis Gustavo Narcia García, exnovio de Claudia Alondra, se ofrece una recompensa de 250 mil pesos.

México.- Claudia Alondra Suárez Correa tenía 21 años de edad cuando fue víctima de feminicidio en Veracruz el 11 de septiembre de 2017. A más de 2 años, las autoridades estatales siguen buscando al presunto responsable, Luis Gustavo Narcia García, su exnovio y por quien ofrecen una recompensa de 250 mil pesos.

Un día antes en la noche, el 10 de septiembre, Luis fue a buscar a Claudia Alondra con el pretexto de devolverle una copia de llaves que él había sacado de la casa de la joven. Ambos se sentaron a conversar por horas en la entrada del domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Florida de Veracruz, la mamá de ella cree que Luis intentó convencer a Claudia de regresar pero ésta lo rechazó.

En entrevista con SDPnoticias, Claudia Juana Correa Torres, mamá de Claudia Alondra, cuenta que su hija había terminado la relación sentimental que mantenía con el presunto responsable, porque éste era celoso, la hostigaba y quería controlar sus amistades.

La plática se alargó y mientras Juana Correa esperaba a su hija se quedó dormida. Cerca de las 6:00 de la mañana del 11 de septiembre, una vecina le avisó que en un jardín a escasos metros de su casa estaba su hija sin signos vitales, “él la había matado” pensó enseguida la mamá. Claudia fue asesinada por 3 puñaladas, 2 en la zona de su cuello y una en el tórax.

Claudia Alondra Suárez Correa. Especial

Al denunciar el feminicidio de Claudia Alondra, acompañado de pruebas y testimonios que aseguran que Luis Gustavo fue la última persona que vio a la joven, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) consiguió una orden de aprehensión contra el exnovio y una recompensa por 250 mil pesos a la personas que proporcione información útil sobre su ubicación. Sin embargo, a 2 años 1 mes y 20 días, no se sabe nada de él y por lo tanto el caso sigue impune.

Recompensa por Luis Gustavo. FGE Veracruz

Familia pide no olvidar feminicidio de Claudia Alondra

Aunque las autoridades, ministerios públicos, abogados y demás personal de la FGE no han rechazado investigar o cerrar el caso, la familia de Claudia si ha visto que las diligencias son lentas y dejan en el olvido la carpeta, por lo que constantemente tienen que acudir a preguntar por avances para que sea retomada.

“Sí lo estuvieron buscando pero no saben nada de él, a nosotros nos dicen que no pudo haber salido del país por sus condiciones personales pero que posiblemente está en un pueblo de Veracruz escondido, y aún así no lo buscan”. Claudia Juana Correa Torres

La muerte de Claudia Alondra sucedió alrededor de las 5:00 horas del 11 de septiembre, según informaron los médicos forenses a la familia. Luego, alrededor de las 6:00 horas la denuncia ya estaba en la Fiscalía correspondiente, sin embargo, las autoridades comenzaron a buscar al presunto responsable hasta cerca de las 14:00 horas “y por eso le dieron tiempo de escapar ”.

“Nos han tratado bien, tenemos comunicación con la presidente del DIF estatal, una asesora jurídica y una psicóloga para la familia, pero aún así hay muchos vicios y es lento, Tenemos que empujar mucho porque si nosotros no lo hacemos, ellos no te ayuda y lo deja la olvido. Si no hay presión, no hay avances”. Claudia Juana Correa Torres

A lo largo de 2 años, los integrantes de la familia de Claudia Alondra se han movilizado en marcha de Veracruz y la Ciudad de México para exigir justicia junto a otras víctimas de violencia feminicida y organizaciones feministas que las acompañan. Pero sobre todo, se unen porque aún está la hermana de la joven, y no quieren que pase lo mismo.

Claudia Alondra Suárez Correa. Especial

Violencia previa en el noviazgo

La relación entre Claudia Alondra y Luis Gustavo duró 6 meses, ella lo terminó porque él era muy celoso, quería revisar sus redes sociales y controlarla, aumentado así la presión contra la joven, por lo que estaba decidida a no regresar con Luis pero debido al aprecio que le tenía, esa noche accedió a platicar.

Claudia nació el 27 de febrero de 1996 . Tiene una hermana de 18 años y estudiaba Comercio Exterior, el siguiente diciembre luego de su feminicidio, sería su graduación pero ya no concluyó su carrera. Su mamá cuenta que le gustaba ver películas, que era una buena estudiante, hija y hermana, además de ser una persona saludable.

“Mi niña era una hija de casa y por eso se aprovechó de ella, la envolvió. Yo les exijo a las autoridades que encuentren a esta persona porque sé que lo va a volver a hacer; y a la sociedad le pido que no sean indiferentes porque les puede suceder”. Claudia Juana Correa Torres

A más de 2 años, la exigencia de la familia es que se cumpla con la ley, se haga justicia y se castigue al responsable; que no se olviden del caso ni los hagan a un lado.

Desde hace ya varios años, Veracruz es una entidad con registros altos en incidencia de feminicidios. En 2017, cuando mataron a Claudia Alondra, el estado veracruzano encabezó la lista con 100 feminicidios superando al Estado de México que registró 70. Para 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz tuvo 101 y de enero al 20 de octubre de 2019, ya suman 140 feminicidios.

Claudia Alondra Suárez Correa. Especial