"A mí me has mirado": Alumna confronta a maestro acosador en Tampico (VIDEO)

El profesor cuestionada a alumnas sobre la forma en la que supuestamente las había acosado, hasta que una de ellas lo confrontó cara a cara.

México.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una alumna confronta a un presunto maestro acosador dentro de un plantel de la Universidad del Noreste (UNE) en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

En el video, de apenas unos segundos de duración, se observa el momento en que el docente exige a decenas de alumnas que protestan contra el acoso dentro de las instalaciones educativas. En tono retador, el profesor pide que alguna de las estudiantes le diga de qué manera la ha acosado.

De entre las filas de protesta, una joven de cabello castaño se pone frente al maestro y en su cara le reclama que le ha visto sus senos en el mismo patio en el que se encuentran ahora.

"A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado aquí directamente a los pechos" Alumna de la UNE.

Ni yo entiendo de donde saque tantos huevos para decir eso 😰 pic.twitter.com/AmsDT3DbQo — Siren🌻 (@SofiaBlis) March 4, 2020

El reclamo de la joven desató una ola de aplausos entre sus compañeras por el valor demostrado en favor de la causa. El profesor exhibido se queda sin palabras ante la denuncia y sólo se toma de la cintura.

Las protestas en la institución arreciaron luego de que a través de redes sociales se denunciaron a varios profesores de incurrir en acoso y hostigamiento hacia algunas de sus alumnas. La dirección de la escuela tomó conocimiento de la situación y aseguró que inició investigaciones internas para resolver las quejas en favor de la comunidad estudiantil.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, la UNE dijo que rechaza cualquier tiempo de conducta que vulnere la integridad de sus estudiantes y aseguró que cuentan con los canales institucionales necesarios para procesar las denuncias.