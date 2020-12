Buscan a Emily, Miss Teen Mundo desaparecida en Sonora

Delia Emily Castillo desapareció en la localidad de San Pedro el Saucito del municipio de Hermosillo

México.- Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo 2017, desapareció en el municipio de Hermosillo, Sonora, este martes 1 de diciembre.

Según los reportes, Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo 2017, desapareció en la localidad de San Pedro el Saucito, cuando su familia bajó a desayunar a un restaurante y ella se quedó dentro del automóvil.

Esto se sabe de la desaparición de Emily

En la búsqueda de la modelo Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo 2017, en el municipio de Hermosillo, Sonora, poco a poco se han ido conociendo detalles de su misteriosa desaparición.

La mañana del martes 1 de diciembre, su familia se detuvo para desayunar en un restaurante en la comunidad rural de San Pedro el Saucito, pero la joven no quiso unirse a la comida y se quedó recostada en el asiento trasero del automóvil en el que viajaban.

Cuando la familia de Emily regresó al vehículo se encontró con que la Miss Teen Mundo 2017 ya no se estaba en el auto por lo que comenzó la búsqueda de la modelo de Sonora.

🔴 URGENTE 🔴



DELIA EMILY CASTILLO

DESAPARECIDA pic.twitter.com/z5P5EFcmgu — Sheila Hernández Alcaraz (@AlcarazSheila) — Sheila Hernández Alcaraz (@AlcarazSheila) December 3, 2020

Solicitud de ayuda para localizar a Emily

Tras la desaparición de la modelo Delia Emily Castillo, Miss Teen Mundo 2017, su madre, Rosa Isela, pidió ayuda a través de redes sociales para encontrar a la joven.

En dos publicaciones, Rosa Castillo da a conocer que se busca a Emily y pide ayuda para la localización de la joven desaparecida en Hermosillo.

En los comentarios en redes sociales se colocó una captura de pantalla de una supuesta conversación por mensajería donde una persona conocida pregunta a Emily qué pasa con la foto donde se reportó su desaparición.

Presuntamente ella contesta: "Es que me salí de la casa. Y mi mamá me está buscando pero estoy bien ntp”. Al preguntarle si se encuentra en Hermosillo, ella dice que no.

Rosa Isela, madre de la Miss Teen Mundo 2017, no dio por buenos los mensajes, ya que afirmó que la modelo no le contesta llamadas y quiere verla a través de videollamada para retirar los reportes de búsqueda.