Algunos turistas que vacacionan en Tulum, Quintana Roo, aseguran que la Covid-19 no existe o dicen no tener miedo



México.- “Si me contagio, no pasa nada”, “hay un 99.9 por ciento de no morir”. Estos son algunos comentarios de turistas en Tulum, Quintana Roo, que no usan cubrebocas, acuden a bares que rebasan el aforo permitido y no toman sana distancia.

Noticieros Televisa realizó un recorrido por Tulum, Quintana Roo, donde la gente toma vacaciones sin ninguna medida preventiva contra la pandemia de Covid-19. En las calles se ven personas:

Sin cubrebocas Sin sana distancia Bares llenos que supuestamente operan como restaurantes

Turistas en Tulum, Quintana Roo, sin miedo a la Covid-19

Emilo, un joven turista de Monterrey, dice a Noticieros Televisa que no le preocupa la pandemia porque su familia ya está vacunada y si se contagia, sus parientes están protegidos.

Samuel, sin uso de cubrebocas, comenta que no le preocupa el coronavirus, pues según él, solo hay una probabilidad de 0.1 por ciento de morir.

Sreven, también de Miami, dice que tan no le da miedo la Covid-19, que no usa cubeboras. Otro de sus amigos dice que otros lugares debería ser como Tulum o Miami, donde se permite que la gente ande libremente sin medidas contra la pandemia.

Hace falta un compromiso de la sociedad y “mano dura” de Quintana Roo: empresario

El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz, dijo a Noticieros Televisa que en el municipio de Quintana Roo se ve una falta de compromiso por parte de la sociedad, tanto nacional como extranjera, pero también por parte del gobierno.

“Me parece que hace falta compromiso de la sociedad civil en general, compromiso y conciencia de nuestros visitantes y también pues mano dura de la autoridad” David Ortiz

En redes sociales el gobierno de Quintana Roo y de Tulum exhortan a las personas que si van a salir de vacaciones durante la Semana Santa.

Se realice a lugares con poca afluencia En grupos pequeños Se use cubrebocas Se tome distancia de mínimo 1.5 metros.