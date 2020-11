De acuerdo con lo señalado por activistas, los policías de Cancún también cometieron agresiones sexuales contra las manifestantes.

México. - Periodistas y activistas que fueron agredidos durante la protesta feminista que se llevó a cabo la noche del pasado lunes en el palacio municipal de Cancún, en el estado de Quintana Roo , denunciaron este miércoles 11 de noviembre que los policías que incurrieron en las acciones violentas contras los participantes, también cometieron agresiones sexuales.

Este día acudieron a la vicefiscalía general del estado, los reporteros y activistas que fueron agredidos para ratificar sus denuncias por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas, omisión, homicidio en grado de tentativa y robo a mano armada, entre otros delitos.

Sobre los hechos, el director del Colegio Kukulcán, Julián Ramírez, quien era maestro de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis y cuyo feminicidio provocó las protestas, acusó que en el caso de algunas mujeres detenidas, también hubo agresiones sexuales .

De acuerdo con lo señalado por Ramírez, durante la embestida de los agentes policiacos, pudo escuchar que las compañeras que estaban siendo detenidas, exigían a gritos que las soltaran, además de que pedían a los uniformados que dejaran de tocarlas .

De la misma forma, el docente que aún presenta lesiones por los golpes en el rostro, explicó luego de ser detenidos, los trasladaron junto con 7 mujeres a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y luego a la vicefiscalía, a través de unos patios que comunican ambas dependencias.

"Me detuvieron y me golpearon con palos, toletes, me patearon, me dijeron que me iban a matar, que iba a pagarla por todas y cuando les dije que era mi alumna me dijeron que me iban a dejar peor que ella" Julián Ramírez. Maestro

Asimismo, el activista recordó que cuando le dijo a los policías que él es maestro, éstos le dijeron 'pues para que aprenda' y no les importó que exigiera sus derechos.

Por otro lado, la periodista local Cecilia Solís, quien tiene más de 20 años cubriendo nota roja, acusó que el exceso de fuerza en el que incurrió la policía municipal de Cancún, se trató de una acción que nunca antes había visto.

“Estoy muy impactada, voy poco a poco tomando conciencia de lo que pasó, al principio por el trabajo, que siempre hemos estado movidos, no había tomado tanta conciencia, pero ahora me han ido explicando tantas cosas que la verdad estoy asustada e impactada” Cecilia Solís. Periodista

Cabe recordar que durante la manifestación por el feminicidio de Alexis, elementos de la policía municipal de Cancún, hicieron disparos con sus armas para “dispersar” a quienes participaban en la movilización, dejando a varias personas lesionadas.

Con información de EFE