Miguel Luna, papá del niño que murió en Xcaret, acusó que tuvo que firmar un perdón a Grupo Xcaret para que le entregaran a su hijo.

México.- Miguel Luna, papá de Leonardo, el niño que murió en Xcaret, en el parque Xenses, aseguró que tuvo que arrodillarse para que en la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo le entregaran el cuerpo de su hijo.

En entrevista con Milenio el papá de Leonardo, que murió en el Río Salado “ Río relajante” del parque de Xcaret, comentó que la entrega del cuerpo de su hijo se dio hasta que firmó un perdón para Grupo Xcaret , y tuvo que esperar 6 horas para poder ver el cuerpo del niño.

"Yo tuve que estar en la Fiscalía después del ingreso de mi hijo, por 6 horas. Literalmente me hinqué de rodillas para que la abogada que estaba en la fiscalía me diera el cuerpo de mi hijo, porque no me lo quería dar si no firmaba un perdón al parque (Grupo Xcaret) lo cual yo hice pero le pedí que me diera oportunidad de dar la versión de los hechos" Miguel Luna. Papá de niño que murió en Xcaret

El papá del niño que murió en Xcaret mencionó que el incidente se trató de una negligencia del Parque Xenses, ya que el Río Salado o "Riolajante" donde fue succionado el menor de edad ya tenía problemas e incidentes que no habían sido fatales.

Además, acusó que Grupo Xcaret y el fiscal de Quintana Roo se contactaron con él vía Whatsapp. Por último, Miguel Luna dijo que sus abogados se encargarán del caso, y tanto él como la madre del niño buscan justicia y que el hecho no se repita.

"El caso que nos mató a mi hijo una negligencia del parque, porque dijeron los doctores de ahí que ese edificio estaba abierto desde octubre, que no le habían puesto la rejilla. Que había habido más incidentes pero no fatales, por eso no habían hecho nada. Nos mandaron un mensaje de whatsapp (la fiscalía y Grupo Xcaret) antier y ayer los localicé con mis abogados. Yo no quiero dinero, no soy rico pero si quiero que se haga algo" Miguel Luna. Papá de niño que murió en Xcaret

Muere niño en Xcaret succionado por filtro de Río Relajante

Un niño de Durango murió en el parque Xenses de Grupo Xcaret, al ser succionado en el Río Relajante o Río Salado, atractivo dentro del espacio.

El niño fue succionado por la atracción acuática de Xcaret y su padre tuvo que auxiliarlo. Pese a que los hechos acontecieron el 27 de marzo, hasta el miércoles 31 de marzo Grupo Xcaret informó sobre el accidente en la atracción también conocida como “Riolajante”.

En redes sociales se acusó negligencia de Grupo Xcaret, ya que al parecer no se dieron los cuidados adecuados al niño que murió en el Parque Xenses.