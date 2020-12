Turista muere atrapado del motor de una embarcación en Quintana Roo

El turista sufrió lesiones en el abdomen y la cara, lo que le causó la muerte.

México.- La mañana de este jueves, un turista de origen extranjero murió, luego de que estaba practicando esnórquel y quedó atrapado en el motor de una embarcación, en Cozumel, Quintana Roo.

El hombre viajaba en un yate, pero decidió bajarse y practicar esnórquel junto con otra persona. Sin embargo, la isla era una zona de tránsito de embarcaciones, que no contaba con medidas de seguridad, como boyas

Un capitán conducía la embarcación “Doña Pelusa", pero no vio ninguna señalización de seguridad y pasó por la zona abierta, cuando sintió un movimiento extraño en el motor de la embarcación, se detuvo y vio el cuerpo del hombre.

Turistas estaban practicando esnórquel

De acuerdo con medios locales, el conductor de la embarcación declaró que él respetó el área de tránsito correspondiente; y no sabía que habían unos turistas practicando esnórquel.

“Nada más estaban nadando por nadar, no había ninguna embarcación cerca que los estuviera cuidando, solamente estaban así nadando […] Yo respetaba lo debido, el área, pero yo no pensé que estos señores estaban esnorquelando y cuando escuché el golpe pues amoderé y me regresé”, dijo el conductor.

Posteriormente, el conductor de la embarcación, rescató el cuerpo del hombre, quien se encontraba herido e inconsciente, y lo trasladaron al muelle de AquaSafari, que se encuentra en la avenida Rafael E. Melgar con calle 5, de Cozumel.

Al lugar llegaron los paramédicos e intentaron revivir al hombre, identificado como Arnold de 21 años. El cuerpo fue trasladado al la Clínica Cámara Hiperbárica de Cozumel, donde se reportó su muerte a causa de las lesiones que sufrió en el abdomen y en el rostro.

Mientras, el conductor de la embarcación fue trasladado al Ministerio Público para realizar las declaraciones del hecho.