Las peticiones son debido a la muerte del menor, quien fue succionado por un sistema de filtración de agua en el "Río Salado" del parque Xenses.

Por medio de la plataforma Change.org, diversas personas en redes sociales piden justicia para la familia Luna Guerrero, así para exigir la clausura del parque Xenses, en Xcaret, Quintana Roo, hasta que cuenten con medidas de seguridad adecuadas.

Las peticiones en Change.org son debido a la muerte de un menor de 13 años de edad , identificado como Leo Luna Guerrero, quien fue succionado por un sistema de filtración de agua en la atracción del parque Xenses llamada “Río Salado” o “Río de lodo”.

Una de las peticiones lleva por título “Justicia para la familia Luna Guerrero ” en donde especifican que la familia de Leo acudió al parque Xenses para celebrar que superaron al Covid-19.

En dicha petición se ha afirma que debido al apoyo de “las corruptas autoridades municipales y ministeriales de Playa del Carmen”, el Grupo Xcaret logró “lavarse las manos” de la muerte de Leo.

Así como también, se asegura que este caso fue ocultado por las autoridades municipales y estatales, “quienes siempre han protegido las arbitrariedades y muertos registrados en el Grupo Xcaret”.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa llena de corrupción y solo protege a quienes les dejen llena los bolsillos, toda vez que no siquiera el procurador del estado giró una rueda de prensa sobre este caso, esto solo para proteger a grupo XCARET”, indica la petición en Change.org.

Al momento, la petición ha sido firmada por 45 mil 782 personas.

Mientras que en la petición “La clausura del parque Xenses hasta que cuenten con medidas de seguridad adecuadas!” se exige que el lugar cuente con las medidas de seguridad en sus atracciones.

También solicitan que el parque Xenses, en Xcaret, cuente con una ambulancia equipada con respirador, oxígeno y personal capacitado en primeros auxilios.

“Nada regresará ni pagará la vida de Leo, pero es necesario que todo el mundo se entere que no son seguros y que no te ayudan en nada. Que no cuentan con personal capacitado para emergencias ni con supervisión de sus atracciones”, se lee en la petición de Change.org.

“Destrozaron antier a una familia entera y el parque sigue abierto como si nada. Por favor ayúdenos a hacerlo viral!", agrega la petición.

Niño muere en el río salado de parque Xenses, en Xcaret

El pasado 27 de marzo, la familia del menor de 13 años asistió al parque Xenses, de Xcaret, y mientras se encontraba en un río artificia l, Leo fue succionado por uno de los filtros de agua, lo cual le provocó lesiones de gravedad.

A causa del accidente, la pierna del niño quedó destrozada y murió ahogado, en la atracción del parque “Río Salado” o “Río de lodo”, de acuerdo con la denuncia realizada por los familiares en redes sociales.

Leo iba por el carril izquierdo del tobogán, donde al final se encuentra un sistema que aspira el agua para que permita su circulación; sin embargo, este no tenía la tapa, por lo que él y su padre fueron succionados.

El papá de Leo logró sacar a su hijo del agua, pero no recibió atención del personal del parque Xenses.

Minutos después, Leo fue hospitalizado; no obstante, murió al día siguiente a causa de las lesiones.