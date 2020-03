El legislador por el Distrito 14 informó que presentará la denuncia ante la Fiscalía por el delito del que fue víctima él, su familia y sus empleados.

México.- El diputado local Uruviel González Vieyra narró en un video que fue golpeado, así como su familia, durante el asalto en su casa ocurrido hoy 30 de marzo, en el municipio de municipio de Tlachichuca, Puebla.

El legislador local por el Distrito 14 informó que presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito del que fue víctima él, su familia y sus empleados.

Asimismo, lamentó que la inseguridad en el municipio se dé "en medio de la crisis de salud" que estamos viviendo ante la pandemia del coronavirus en México y en el mundo.

"Fui víctima del crimen organizado": Uruviel

En redes sociales, Uruviel González Vieyra relató que alrededor de las 2:30 horas de este 30 de marzo, un grupo armado irrumpió en su casa en el municipio de Tlachichuca.

"Fui víctima del crimen organizado", comentó el diputado, quien resaltó que el grupo estaba integrado por "un buen número de personas", el cual llegó hasta donde se encontraba él, su esposa y sus dos hijos.

Comentó que por un lapso de media hora, los presuntos asaltantes los amagaron violentamente. Los golpearon y encajuelaron para llevarse "lo que pudieron encontrar".

De acuerdo con el legislador, los sujetos además golpearon al velador y a su hijo.

Posteriormente, fueron liberados y apoyados por el personal de su hogar, dijo.

"Me pongo en los zapatos de quienes pasan por esto"

En el video, Uruviel González Vieyra lamentó la situación de inseguridad que vive Tlachichuca y dijo que se "pone en los zapatos" de quienes han pasado por una situación similar.

El diputado hizo un llamado al gobernador Luis Miguel Barbosa para reforzar la seguridad en el distrito, pues aseguró que cada día son más las personas y familias afectadas por la inseguridad en el municipio.

"Desconozco los motivos de porque hoy me toca a mí. No sé si es tema político, no sé si es inseguridad, o ambas", expuso el legislador en su relato.

En tanto, en un comunicado, hizo un llamado al gobernador Luis Miguel Barbosa a que "voltee hacia Serdán", pues seguramente habrán familias que por miedo no presentan su denuncia.

Al señalar que presentará su denuncia, el diputado dijo que confía en que el nuevo Gobierno tendrá la capacidad para mejorar las condiciones, que los cambios que ha hecho en la administración pública son para mejoría del estado.