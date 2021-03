Puebla: Piden prueba de coronavirus para entrar a eventos sociales y casinos

Puebla permite a partir del 30 de marzo abrir casinos y realizar eventos sociales al 20%.

México.- El gobierno del estado de Puebla actualizó el decreto para el reinicio de actividades graduales por la pandemia de coronavirus, en el que incluyó la operación de casinos y la realización de eventos sociales con un aforo del 20 por ciento.

No obstante, para ello se deberá realizar una prueba rápida o también conocida como de antígenos con resultado negativo para poder ingresar.

La actualización y la inclusión de estas dos actividades, del 30 de marzo al 26 de abril, permitirá impulsar la economía y estimular a los negocios, no obstante una nueva actualización está sujeta a una posible tercera ola de coronavirus posterior a la Semana Santa.

Ante ello, el gobernador Miguel Barbosa apuntó que el comportamiento de la sociedad es importante, así como evitar el relajamiento de las medidas sanitarias, sobre todo de quienes acuden a centros vacacionales.

Miguel Barbosa exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos, así como la sana distancia, entre otras.

Puebla pide prueba negativa para eventos sociales y casinos

Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación de Puebla, puntualizó que los administradores de los negocios que actualmente están vigentes y los que se acaban de incluir son los responsables de que los asistentes hayan resultados negativos en una prueba rápida de hisopo que deberá realizarse en dichos espacios previo a la realización de eventos.

Los eventos sociales tendrán que desarrollarse en lugares abiertos o cerrados con un máximo de 100 personas y no deberán tener una duración mayor a cinco horas, ni sobrepasar la primera hora del día siguiente, no deberán incluir pista de baile y la música no excederá los 80 decibeles.

¿Cómo operarán los casinos en Puebla?

En cuanto a casinos aplica el mismo tope de personas, es decir 100, deberán cerrar a las 21:00 horas con un tiempo de permanencia máximo de dos horas por persona y la ingesta de comida deberá hacerse en las áreas designadas.

Los horarios de cierre de establecimientos de los días domingo se incrementan a las 18:00 horas ya que anteriormente debían cerrar a las 17:00 horas y la restricción de bebidas alcohólicas se reduce de tres a dos días, es decir, únicamente no podrán venderse los días sábados y domingos.

Los transportes turísticos podrán operar de martes a domingo ya que actualmente operaban únicamente de jueves a domingo; las áreas de comida en centros comerciales también podrán operar con aforo del 20 por ciento y un tope máximo de 25 mesas o dos mesas por local abierto.

Piden evitar tercera ola en Puebla

Jesús Ramírez Díaz, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital de Puebla, recordó que hay una tendencia estable en los contagios pero el estado se encuentra en color naranja, por lo cual es importante evitar una tercera Ola.

Detalló que la preocupación está en la región de Puebla capital y área conurbada porque la meseta es alta por lo que se deben extremar las medidas sanitarias.