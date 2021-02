Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, informó que ya se registró en la plataforma "Mi Vacuna", para ser inmunizado contra el Covid-19

México. - El gobernador del estado de Puebla , Miguel Barbosa dio a conocer que ya realizó su registro en el portal del gobierno federal, "Mi Vacuna", para ser vacunado en contra del coronavirus Covid-19.

Así lo informó durante su conferencia de prensa de este miércoles 17 de febrero, en la cual Miguel Barbosa señaló que fue desde la semana pasada cuando se registró no solo a él, sino también a su madre , por lo cual está esperando la llamada correspondiente.

Señala Barbosa que necesita vacuna contra Covid-19 por sus comorbilidades

De la misma forma, Miguel Barbosa apuntó que necesita ser vacunado contra el coronavirus Covid-19, debido a que tiene diferentes comorbilidades que agravarían su salud en caso de enferma r, pese a lo cual añadió, no ha dejado de desempeñar sus diferentes actividades.

“Ya me registré, la primera semana lo hice y registré también a mi mamá, y vamos a ver cuándo nos llaman. Yo estoy listo para que me vacunen, necesito que me vacunen porque tengo diversas comorbilidades y no he dejado de trabajar un día desde que apareció el primer contagiado en el país y me puse al mando de este asunto” Miguel Barbosa. Gobernador de Puebla

Barbosa descarta viajar a Estados Unidos para vacunarse

Sobre el mismo tema de la vacuna, el gobernador de Puebla negó que haya pensado en viajar a Estados Unidos para recibir el fármaco contra el coronavirus, pues afirmó que él esperará su turno para ser inmunizado.

Asimismo, dijo que su decisión de no saltarse la fila es por solidaridad con la ciudadanía en general que indicó, no cuentan con privilegios que les permita viajar a otros países para ser vacunados.

“No iré a Estados Unidos a vacunarme a escondidas, eso jamás lo haría, yo me quedo en mi país a asumir todos los riesgos que asumen todas las personas como yo, personas ordinarias de carne y hueso sin ningún privilegio. Y si hoy me llamaran, perfecto, voy, pero es hasta que me toque y cuando me llamen allá iré” Miguel Barbosa. Gobernador de Puebla