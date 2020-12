Barbosa se reúne con padres de joven atropellado por Yamil Gómez

El gobernador ordenó investigaciones pues se creó un esquema de privilegios en beneficio del conductor.

México - El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se reunió con José Prisciliano Medel y Rufina Villa, padres de Juan Carlos Medel Villa, joven atropellado por Yamil Gómez el pasado 24 de noviembre y quien quedó en libertad.

Es por ello que el Gobernador instruyó al consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez, hacer investigaciones y dirigirse al Consejo de la Judicatura de Puebla para que revise el desempeño del juez que lo dejó en libertad.

"No debe repetirse, entre cómo se trata a un pobre y un rico. Imagínense qué hubiera pasado si los hechos hubieran sido al revés... el gran escándalo de todos en Puebla, de las Cámaras reclamando. La justicia debe de ser igual para todos y no depender no depender de las posibilidades económicas" Miguel Barbosa. Gobernador Puebla

Además, el consejero jurídico acudirá al órgano interno de control de la Fiscalía del estado para investigar a los policías ministeriales y estatales, así como al ministerio público que participó en el procedimiento ya que no hay registro de alcoholemia , la cual en realidad es la causa probable del accidente.

Barbosa Huerta señaló que se crearon esquemas de privilegios e impunidad en beneficio de Yamil Gómez debido a su situación económica alta y los contactos que tiene su familia.

No obstante, advirtió que no debe haber diferencias en la aplicación de la ley para los ciudadanos, independientemente de su situación económica, por ello anunció que no solo se va a investigar a los abogados de Yamil sino también los de la parte agraviada.

El gobernador recordó que los abogados de los agraviados actuaron de manera antiética ya que les hicieron firmar a los padres un acuerdo reparatorio sin tener la certeza de qué era el documento que firmaron, por lo cual salió libre.

Miguel Barbosa recordó que estos hechos son desafortunados al haber la violaciones de las reglas de tránsito y consumo de alcohol, aunado a las condiciones de defensa que se crean para beneficio de algunos, lo cual prometió no volverá a ocurrir mientras gobierne el estado.