El fallido ladrón estuvo rondando el auto por casi 10 minutos, sin embargo quedó atrapado en él, por lo que tuvo que romper una ventanilla para huir

México. - Cámaras de seguridad en calles del municipio de Puebla, captaron los momentos en los cuales un individuo pretendía robar un auto, sin embargo sus intentos por llevarse consigo la unidad se vieron interrumpidos cuando el sujeto terminó atrapado en el mismo vehículo.

Por medio de rede sociales se difundió el video que da cuenta del incidente que ha causado risas en redes sociales, ya que en la grabación se aprecian los instantes en los cuales el ladrón logró tras varios minutos subir al coche, que es uno de los llamados “vochitos”.

Sin embargo, una vez conseguida la primera parte de su plan para robar el automóvil, el sujeto no pudo consumar su plan, ya que no logró hacerlo arrancar y por si no fuera suficiente, quedó atrapado a bordo de la misma unidad.

En el video también se puede notar que ante dicha situación, el sujeto se vio obligado a romper desde el interior, la ventanilla de copiloto del automóvil y tras lograr retirar el cristal con un golpe, salió del vehículo por el hueco y escapó corriendo del sitio.

Y ahora, con ustedes, ¡el ladrón más inteligente de #Puebla!



Por más de 10 minutos intentó robarse un vochito y quedó encerrado dentro del vehículo, por lo que recurrió al cristalazo... pero para salir corriendo del lugar.



Sucedió en la colonia Santa Cruz Los Ángeles. pic.twitter.com/IwwF49JPir — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) February 11, 2021

El sujeto rondó el "vochito" por cerca de 10 minutos

De acuerdo con lo dado a conocer por medios locales, los hechos que han comenzado a viralizarse en redes sociales, se registraron en calles de la colonia Santa Cruz Los Ángeles , del municipio de Puebla.

De la misma forma, la información alrededor del curioso incidente -que ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 8 de febrero- destaca que el ladrón que no consiguió su objetivo, estuvo rondando el "vochito" que pretendía robar por cerca de 10 minutos.

Hasta el momento ninguna de las autoridades del municipio o del estado, han emitido información relacionada con el incidente, por lo cual se desconoce si se está investigando lo ocurrido o si el responsable del intento fallido de robo ya fue identifico o detenido.