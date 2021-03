Adultos mayores de 60 años del estado de Oaxaca, se han formado cerca de 24 horas para recibir la vacuna contra el Covid-19.

México. - Desde la mañana de ayer martes 9 de marzo, se dio inicio en el estado de Oaxaca con el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus Covid-19, en específico para el grupo de personas adultas mayores de 60 años.

Sin embargo, debido a la falta de organización por parte de las autoridades encargadas de aplicar las 23 mil 90 dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19, los adultos mayores del estado de Oaxaca decidieron acudir a las diferentes unidades donde se aplicó el medicamento, desde cerca de 24 horas antes.

Reportes de medios locales destacan que desde aproximadamente a la 11 de la mañana del lunes pasado, adultos mayores comenzaron a llegar a los diversos puntos, con la intención clara de pernoctar en el lugar en espera de recibir las vacunas.

Las filas para recibir la vacuna el martes, iniciaron desde el lunes

De acuerdo con lo dado a conocer por la agencia Quadratín, así ocurrió en la Plaza de la Danza en el municipio de Oaxaca, a donde las personas mayores arribaron con cobijas, sillas y hasta casas de campaña con la intención de permanecer hasta el inicio de la vacunación, que se dio en punto de las 8 de la mañana del siguiente día, el martes 9 de marzo.

Lo mismo ocurrió en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la cual también se habilitó como una unidad para que los adultos mayores recibieran la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y por lo que decenas de abuelitos comenzaron a hacer la fila desde la mañana del lunes.

Autoridades pidieron no hacer filas para vacunas

Ante lo ocurrido, la delegada de la Secretaría de Bienestar, Nancy Ortiz pidió a los civiles que no se formaran a las afueras de los centros, pues refirió que contaban con dosis del medicamento para aplicar durante tres días, por lo que afirmó que no era necesario que hicieran las filas.

"Son tiempos difíciles. La vacuna va a llegar y se les va a atender, ayudemos todos no haciendo y no tener esas largas filas (...) de no alcanzar la vacuna, estará llegando más”. Nancy Ortiz

Pese al llamado de las autoridades, las personas que se formaron no se retiraro n de los distintos puntos, pues señalaron que la responsabilidad de que se hicieran las filas, fue de los mismos funcionarios que no presentaron un plan bien establecido para el proceso.

Con información de NVINoticias y Quadratín