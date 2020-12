La joven rusa, Xenia Reina, calificó a Oaxaca como un ‘estado paranoico’ por seguir las medidas sanitarias

Usuarios en redes sociales acusaron de racista a la influencer rusa Xenia Reina luego de que la joven se expresó de manera negativa de Oaxaca. En su cuenta de Instagram, Xenia, quien vive en México, criticó las medidas sanitarias utilizadas en el estado.

Usuarios en redes sociales acusaron de racista a la influencer rusa Xenia Reina luego de que la joven se expresó de manera negativa de Oaxaca. En su cuenta de Instagram, Xenia, quien vive en México, criticó las medidas sanitarias utilizadas en el estado.

“Pésimo, pésimo lugar para turistear. Jamás regresaré a este estado paranoico. Que se queden sin turismo internacional”, expresó en una historia de Instagram. También se quejó de que no pudo acceder a una zona arqueológica.

Influencer rusa Xenia Reina @xenia.reina / Instagram

“No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Solo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Y siguen teniendo la fila de 90 vehículos formados ahorita. ¡Se creen demasiado! Hay muchos mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. Bye para siempre, Oaxaca!” Xenia Reina

Xenia Reina también quiso visitar las ruinas arqueológicas de Yagul, pero las encontró cerradas por medidas sanitarias. “Ya no gastaré ni un peso en Oaxaca, no se lo merece. El peor estado de México que conozco”, expresó la joven rusa en otra publicación.

Influencer rusa Xenia Reina @xenia.reina / Instagram

Debido a estas publicaciones, varios de sus seguidores la atacaron y la acusaron de hacer comentarios despectivos hacia Oaxaca. “Estamos en semáforo rojo, no es tiempo de salir de viajes innecesarios y para colmo, burlarte de Oaxaca, tú no sabes como se rigen sus usos y costumbres”, “ Wey no, Oaxaca se quedará sin sus valiosos 20 pesos para entrar a Monte Albán” y “Haznos el favor de quitar el .mx de tu nombre de usuario, aquí en México ya no eres bienvenida”, fueron algunos de los comentarios hacia la influencer.

Debido a los comentarios de sus seguidores, la influencer rusa tuvo que pedir disculpas

Ante los diversos comentarios contra la joven rusa, Xenia Reina pidió disculpas en una publicación de Instagram. Con una imagen de la Virgen de Guadalupe de fondo, la influencer escribió:

“Tranquílicense! Yo me la pase súper bien en Oaxaca, es un lugar sumamente bonito con mucha historia y cultura. Admito que tal vez exageré algo en mis publicaciones ,pero fue resultado de mi cansancio”.

Influencer rusa Xenia Reina @xenia.reina / Instagram

La influencer rusa, Xenia Reina, cuenta con 57 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en su perfil de Tik Tok tiene 378 mil seguidores.