La historia de un taxista que tiene que viajar con su esposa enferma se difundió en redes sociales.



Gracias a las redes sociales, una joven viralizó la historia de un taxista regiomontano que viaja con su esposa con Alzheimer mientras trabaja, ya que no puede dejarla sola en casa y sus hijos se rehúsan a cuidarla.

En la publicación, la pasajera cuenta que se encontraba en un punto de la ciudad de Monterrey, esperando un taxi, cuando el conductor hizo sonar el claxon. Aunque al principio desconfió, la joven decidió abordar.

La usuaria de Facebook compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales:

"El señor me gritó que era su esposa, como note que eran dos viejitos no dude en subirme y en el transcurso del viaje el señor me venía contando que su esposa tenía Alzheimer y que él tenía que llevarla con él todos los días porque sus hijos no la querían cuidar" Usuaria de Facebook

"Me puse a pensar en cuánto debe querer el señor a su esposa para llevarla con él a su trabajo día con día; espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo, no duden en subirse con este par de viejitos", señaló la pasajera.

Tanto en Twitter como Facebook, varios internautas aseguran conocer al taxista y a su esposa, mientras que otros aplauden la dedicación y el amor que tiene el señor hacia su esposa enferma de Alzheimer.

Aunque este suceso ocurrió en enero de este año, fue en días recientes que se difundió esta historia y ha sido replicada por diversos medios de comunicación.