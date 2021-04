¿Cómo ven, raza? Ahora hasta sin papá me dejaron. Ese Adrián anda muy desesperado.



Ayúdenme a denunciar toda la guerra sucia que sale del búnker de PRI y a que su familia y amigos no caigan en la trampa, pero no se les olvide, tranquilos, la vieja política ya se va. pic.twitter.com/OZw4tdm1GF

— Samuel García (@samuel_garcias) April 21, 2021