Samuel García prometió un nuevo estadio para Tigres y las líneas 4 y 5 para el Metro.

México.-El candidato a la gubernatura de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, prometió una serie de obras que se llevarán a cabo con la renegociación del pacto fiscal , si llega a ganar las elecciones 2021, como un nuevo estadio para Tigres y dos líneas más del Metro de Monterrey.

En entrevista con Telediario, Samuel García aseguró que el convenio fiscal actual ha sido respetado por Nuevo León por más de 40 años porque ningún gobernador se ha querido salir de este o renegociarlo, por ende dijo que buscará un nuevo pacto que genere 4 mil millones de pesos extra para el estado, los cuales supuestamente se pierden en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas.

"Mis adversarios o no le entienden o tiene miedo y dicen yo no voy a salir, yo no le voy a mover, así nos quedamos. Bueno entonces explícame de donde vas a sacar el dinero para las pensiones, para la deuda, para la seguridad, para la contaminación si todo ese dinero se está tirando allá en el sur en un Tren Maya en una refinería y a nosotros no nos queda en Nuevo Leon. No estoy de acuerdo que un convenio de hace 41 años me quite el 40 por ciento del dinero que aquí urge en vacunas, becas, policías" Samuel García. Candidato a gobernador de Nuevo León

Samuel García promete línea 4 y 5 del Metro

Con la renegociación del pacto fiscal, según Samuel García, se podrán hacer más obras, por lo que prometió dos nuevas líneas para el Metro de Monterrey, que conecten a Santa Catarina y García.

Según Samuel García, los proyectos ya existen desde hace años y gracias al dinero que obtendrá el estado podrán efectuarse.

"Es por ahí, es linea 4 y 5. La 3 tenemos que ampliarla porque es cortita, la 1 debe llegar hasta Juarez y la 4 es de Santa Catarina a Mederos. Esa lleva 22 años planeada, toda Lázaro Cárdenas. Y hay una quinta que se puede reemplazar con el tren suburbano de García a Apodaca, desde García hasta el aeropuerto, con las vías del tren" Samuel García. Candidato a gobernador de Nuevo León

Samuel García promete nuevo estadio para Tigres

Por último, Samuel García se comprometió, de ser elegido gobernador, a construir un nuevo estadio para Tigres.