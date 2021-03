Samuel García dice dice que Palacio de Gobierno de Nuevo León sería su oficina

Samuel Gacía asegura que tres sondeos lo tienen en primer lugar



México.- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, ya tiene planeado cuál será su oficina de ganar las elecciones 2021: el Palacio de Gobierno del estado.

A través de un video en su cuenta de Instagram Samuel García grabó una historia fuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León y dijo: “les presumo mi nueva oficina”.

El candidato de MC ya sabe desde donde despacharía porque hay tres encuestas lo ponen en primer lugar: Massive Caller, ABC Poligrama y Comunas.

Candidato del PAN le contesta a Samuel García: Palacio es la “casa del pueblo”

El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, respondió al video de Samuel García.

El candidato panista compartió en Instagram el video en blanco y negro del senador con licencia; en otro, en las inmediaciones de Palacio, dijo que no debería ser la oficina de nadie, porque es la “casa del pueblo”.

Larrazabal agregó que el Palacio de Gobierno es para “servirse” ni inflar el ego de nadie y se debe de respetar.

“A ver muchacho, el edificio que está a mi espalda, no es la oficina de nadie, es la casa del pueblo de Nuevo León. Aquí se viene a servir, no a servirse, ni a inflar el ego de nadie. No te confundas, Nuevo León merece respeto” Fernando Larrazabal

Sondeos que ponen en primer lugar a Samuel García

Hay tres sondeos que ponen arriba a Samuel García con una ventaja de alrededor de cuatro puntos del segundo lugar, que en todas es el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza.

Dos de los tres sondeos que ponen a García en primer lugar son la de Massive Coller:

Samuel García, MC, 25.1 por ciento Adrián de la Garza, PRI-PRD, 21.1 por ciento Clara Luz Flores, Morena-PVEM-PT-Panal, 20.9 por ciento Fernando Larrazabal, PAN, 13.4 por ciento

La de ABC tiene como resultados: