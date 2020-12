Samuel García asegura que ya tiene identificadas las granjas de bots que son usadas para viralizar los contenidos de la "guerra sucia" en su contra.

Luego de que se difundieran dos videos donde Samuel García afirma haber sufrido el tener que acompañar a su padre a jugar golf y, el último, donde señala haber conocido gente que es feliz con un "sueldito" de 40 o 50 mil pesos, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León acusa que Morena está detrás de esta "guerra sucia".

Samuel García dice que hay guerra sucia

En un video publicado en sus redes sociales, Samuel García aseguró que ya tiene identificadas las granjas de bots que son usadas para viralizar los contenidos que buscan complicar su camino a la gubernatura de Nuevo León, pues no es casualidad que un clip de una entrevista de año y medio de antigüedad se hiciera viral “de la nada”, agregó.

“No nos hagamos patos. Ni un clip de diez segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada, y mucho menos en época navideña en la que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena, que las tenemos detectadas” Samuel García

En este sentido, Samuel García lamentó la viralización de estos contenidos y dijo que los integrantes de Morena “ya no hallan ni qué inventar” . Además, cuestionó el porqué no se difunden videos donde increpen a Irma Eréndira Sandoval, a Manuel Barlett o a Ana Gabriela Guevara por los casos de corrupción en los que han sido señalados.

“Desgraciadamente empezó la guerra sucia. Vamos tan fuertes que vamos a mandar a Morena al último lugar que andan con todo, ya no hallan ni qué inventar. Que si el fosfo fosfo, que si a los 15 años no me gustaba que me llevaran al golf a pagarme, ¡por Dios, hombre! en frente tenemos la corrupción, el desfalco, la robadera” Samuel García

El senador con licencia agregó que las “granjas de bots” responsables de la difusión de estos videos son financiadas con recursos públicos que salen del gobierno de federal.

Finalmente, Samuel García, llama a la ciudadanía a no prestar atención a dichos contenidos difundidos, sino a cómo la administración de Morena está manejando la pandemia y la caída de la economía debido a esta.