Samuel García considera que hay "guerra sucia" en su contra; acusan que intentan golpearlo con "mentiras y difamaciones"

Luego de que se difundiera un video donde Samuel García afirma que él ha conocido gente que es feliz con un "sueldito" de 40 o 50 mil pesos , el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León señala que que el video fue sacado de contexto, en un intento por hacerle "guerra sucia".

Samuel García no rechaza sus afirmaciones, pero indica a través de una serie de tuits que sus “adversarios” están preocupados por el crecimiento del movimiento que encabeza y esta "guerra sucia" en su contra es para intentar golpearlo "con mentiras y difamaciones", a pesar de que es él mismo quien hace estimaciones salariales fuera de la realidad.

Nuestros adversarios andan muy atentos a nuestra precampaña y muy preocupados por el crecimiento de este movimiento. En redes están circulando un video sacado totalmente de contexto para seguir con su guerra sucia y una vez más intentar golpearnos con mentiras y difamaciones. pic.twitter.com/NjRtRzk1UW — Samuel García (@samuel_garcias) — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

Samuel García recalca que lo que en realidad intentó expresar en la entrevista que data de agosto del 2019 era que conocía a servidores públicos muy valiosos, que no roban y que se ganan su sueldo de manera honesta.

“Yo he donado mi sueldo desde que soy servidor público porque no lo necesito, porque servir a Nuevo León es mi vocación y ya tengo lo necesario para que a mi familia no le falte nada. Pero sé que hay muchas personas honestas, que son servidoras y servidores públicos, que realmente viven de lo que ganan con su trabajo” Samuel García. Senador con licencia de Movimiento Ciudadano

Samuel García sostiene que al rescatar un video de año y medio de antigüedad , sus “adversarios” no han dejado de insistir con una guerra sucia en su contra, porque el “movimiento es una amenaza para los que están acostumbrados a mentir y a ganar mintiendo”.

Si no han dejado de insistir con esta guerra sucia con un vIdeo de HACE AÑO Y MEDIO es porque nuestro movimiento es una amenaza a los que están acostumbrados a mentir y a ganar mintiendo. Pero en el nuevo Nuevo León que todos queremos, ya no se los vamos a permitir. — Samuel García (@samuel_garcias) — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

El origen del "sueldito" de 50 mil pesos de Samuel García

La declaración de Samuel García sobre suelditos de 40 y 50 mil pesos tuvo lugar en una entrevista del 2019 para un podcast sobre creatividad en el canal de YouTube de Roberto Adrián Martínez Osuna, un creador de contenido mexicano originario de Monterrey. En la entrevista el senador dijo:

“Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 o 50 y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas” Samuel García

Las declaraciones de Samuel García tuvieron lugar después de que el entrevistador Roberto García le cuestionó si la política debería ser una actividad filantrópica.