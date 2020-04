Señala "Bronco" posible restricción en venta de cerveza por Emergencia Sanitaria

En redes sociales ya circulan fotos y videos de compras de pánico de cartones y latas de cerveza ante el inminente cierre de la planta de Heineken.

México.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, "El Bronco", informó que es posible que dejen de vender cerveza en dicha entidad a partir de este viernes 3 de abril.

En el informe diario de seguimiento de la pandemia del coronavirus Covid-19, el mandatario estatal confirmó el cierre de la planta cervecera de Heineken México en su territorio, debido a que la cerveza no es considerada como un bien esencial de consumo dentro de la Emergencia Sanitaria.

En ese sentido, "El Bronco" reveló que si se pone fin a la cadena de producción de la planta, tampoco tiene sentido continuar con la distribución y venta, por lo puntualizó con la medida ya la planteó directamente con los presidentes municipales de todo el estado.

"La producción de alcohol y bebidas alcohólicas no es esencial. Se para la producción, distribución, y por lógica y consecuencia se para la venta en los establecimientos. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras. No son esenciales" Jaime Rodríguez. Gobernador de Nuevo León.

El anuncio de Rodríguez Calderón llegó apenas horas después de conocerse la versión en cuanto a un supuesto cierre general de todas las plantas de Heineken México como parte de las medidas de contingencia y mitigación contra la pandemia.

El consorcio cervecero cuenta con una unidad de producción ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En redes sociales ya circulan fotos y videos de supuestas "compras de pánico" de cartones, six-packs y botellas de la popular bebida.

Cabe recordar que México se mantiene en la Fase 2 de la pandemia y este lunes 30 de marzo se hizo oficial la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor de coronavirus. Con esa atribución, el gobierno endureció su llamado a la iniciativa privada a suspender todas las actividades consideradas como "no esenciales" para el funcionamiento de la sociedad y la economía.