Colosio Riojas acusa a Francisco Cienfuegos de utilizar al Ayuntamiento para intimidarlo

Colosio Riojas sostuvo que personal del Ayuntamiento acudió a su casa para intimidarlo, con pretexto de un supuesto "trámite".

El aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que su contrincante por el mismo puesto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Cienfuegos, utilizó al ayuntamiento para que lo intimidaran a él y a su esposa.

En un video de 2 minutos y medio publicado en redes sociales, Colosio Riojas sostuvo que personal de la Dirección Jurídica del ayuntamiento, en conjunto con granaderas de la policía regia, acudieron a su casa, para cumplir un supuesto trámite administrativo; sin embargo, intentaron ingresar por la fuerza, así cómo de incurrir en amenazas para los guardias de la entrada si les impedían el paso.

“Ya, Francisco Cienfuegos, Saca tus tentáculos de Monterrey, no te pertenece. Deja de utilizar el municipio como tu herramienta de guerra sucia. Te responsabilizo a ti, directamente de todos estos actos, y de la seguridad de mi familia (…) Ya no sean hipócritas y déjense marranadas, no le saquen a un tiro limpio en la contienda” Luis Donaldo Colosio Riojas. Aspirante de MC a la alcaldía de Monterrey

Asimismo, Colosio Riojas aseguró que en el operativo “trataron como criminal” a su esposa, quien salió a recibir a los policías a petición de los guardias de la entrada de la colonia.

“La movilización policiaca, ordenada por el Ayuntamiento de Monterrey, tenía como objetivo notificarme algo de mero trámite, pero lo hicieron con dolo, abusando de sus funciones, hostigando a mi esposa y a mi familia, tratándola como si fuera un criminal. Luis Donaldo Colosio Riojas

“Al salir mi esposa con el llamado de los guardias de la colonia, y cuestionar a los policías por su presencia, ante un procedimiento administrativo, uno de los elementos afirmó que tenían el derecho de llegar hasta donde quisieran, y en caso de que no hubiera salido, pudieron hacer uso de la fuerza pública”, relató.

Además dijo que, desde hace más de un año, se inició una guerra sucia en su contra para desprestigiarlo y excluirlo de la contienda por la alcaldía de Monterrey a base de espionaje y persecuciones.

“Orquestaron redes y páginas de noticias falsas y golpeteo ligadas directamente a Francisco Cienfuegos, amenazándome con una inhabilitación ilegal, con tal de hacerle el trabajo sucio a este personaje. Hoy me dirijo a ustedes para denunciar un nuevo abuso de autoridad de parte del municipio de Monterrey” Luis Donaldo Colosio Riojas

También indicó que estas intimidaciones tienen como propósito negarse a reconocer su residencia en territorio regiomontano, que de no ser así, lo inhabilitaría para competir en las elecciones de Monterrey.

Al final de su video, Luis Donaldo Colosio Riojas denunció a Cienfuegos de querer mantener el poder político del grupo que encabeza Rodrigo Medina y de tener, incluso, a Adrián de la Garza “operando desde el municipio para atentar, nuevamente, en contra de la democracia de Monterrey”.

Réplica de Francisco Cienfuegos a acusaciones de Colosio Riojas

A través de un video publicado en sus redes, Francisco Cienfuegos negó los actos mencionados por Colosio Riojas, al que acusó de “hacerse la víctima”.

"Desconozco por completo los hechos que señalas en ese video. Es evidente que has iniciado una campaña en la estrategia de parecer víctima" Francisco Cienfuegos. Aspirante del PRI a la alcaldía de Monterrey

En su réplica, también invitó a Colosio Riojas a “no difamar”, pues lo importante es resolver los problemas de Monterrey”.

“Los regios, somos gente de mucho trabajo, los regios somos gente de mucho esfuerzo, que logramos nuestros retos con mérito propio, no como víctimas. Aquí triunfa la gente trabajadora y la gente honesta. [...] No perdamos el tiempo en difamar, cuando lo importante es resolver los enormes retos que tenemos como ciudad. Francisco Cienfuegos.