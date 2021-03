Tras críticas, Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, prometió reforzar la seguridad de la entidad con la "poliregia".

México.- Clara Luz Flores, candidata a la gubernatura de Nuevo León con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prometió reforzar la seguridad en la entidad mediante la policía “Poliregia” en la alcaldía de Monterrey, como parte de su precampaña para las elecciones del próximo 6 de junio.

Este 28 de marzo, luego de recibir críticas, Clara Luz Flores, candidata de Morena, lanzó un spot prometiendo que su estrategia de seguridad será con base en los sucesos y no en las denuncias, en la alcaldía de Monterrey, Nuevo León.

"No hay casa que no hayamos visitado que no te pidan seguridad. Lo único que queremos es que el gobierno haga su trabajo y que el gobierno no nos estorbe. La estrategia se va a hacer en base a los sucesos, no en base en las denuncias, haciendo una policía real con medición específica" Clara Luz Flores

Los ciudadanos merecemos resultados y efectividad no excusas. Vamos a dignificar a los policías y a crear una policía real de proximidad con medición específica.



.#PorUnFuturoSeguro pic.twitter.com/yhKEuaIrAM — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 28, 2021

Clara Luz Flores se compromete a impulsar la "poliregia"

La candidata de Morena, Clara Luz Flores, en su compromiso de campaña número 39 respaldó "Implementar la Policía Regia de Proximidad" en la alcaldía de Monterrey.

Clara Luz Flores también resaltó que la seguridad será prioridad en Monterrey y en todo Nuevo León. La candidata prometió que sólo una policía cuidará la capital del estado, luego de que su adversario Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano celebró que se ubicaba en primer lugar de las encuestas.

“La seguridad será una prioridad en Monterrey y en todo Nuevo León. En mi gobierno resolveremos las necesidades reales de la gente. Una sola policía cuidará y dará resultados a la capital del estado. Ya basta de excusas y abusos” Clara Luz Flores

La seguridad será una prioridad en Monterrey y en todo Nuevo León. En mi gobierno resolveremos las necesidades reales de la gente. Una sola policía cuidará y dará resultados a la capital del estado. Ya basta de excusas y abusos. pic.twitter.com/eW4VnBecCz — Clara Luz Flores (@claraluzflores) — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 28, 2021

Exhiben a Clara Luz Flores con Keith Rainere

Clara Luz Flores fue atacada por su adversario Adrián de la Garza, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, quien la exhibió en un video hablando con Keith Raniere, líder de la secta NXVIM (Nexium) y sentenciado por trata de personas en Estados Unidos.

Ante ello, Clara Luz Flores reconoció que tuvo una reunión con Keith Rainere, pero que en su momento desconocía de los crímenes de la secta y aseguró que fue su error acudir a un curso de superación personal.