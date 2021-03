Clara Luz Flores dijo no haber tenido conocimiento de los delitos que posteriormente se le imputaron a Raniere, pero reconoció con "pena" su falta

México.- La candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, reconoció que sostuvo una reunión con Keith Raniere, líder de NXIVUM condenado a 120 años de prisión por diferentes delitos como trata de personas, asegurando que su error fue acudir a un curso de superación personal.

Clara Luz Flores, en un video, expuso que "no tiene nada que ocultar" y dijo aceptar " con pena su falta ", en referencia a la reunión con Keith Raniere, acotando que en su momento desconocía de los crímenes que se cometían en la secta NXIVUM.

Además, en el mismo video acusó a Adrián de la Garza de ser un delincuente por haberse beneficiado con casos como el Penal de Mina, y refirió que su reunión con Keith Raniere no fue un delito.

"Que quede claro, no tengo nada que ocultar, mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta pero a diferencia tuya Adrián yo no cometí ningún delito, yo no le robe nada a nadie" Clara Luz Flores. Candidata a gobernadora de Nuevo León

Clara Luz Flores abundó que Adrián de la Garza, así como amigos de Rodrigo Medina, se enriquecieron con el caso Penal de Mina, recordando que denunció al candidato del PRI a la gubernatura por corrupción.

Por último, Clara Luz Flores acusó que ella y Adrián de la Garza “ no son iguales ” y se seguirán denunciando los actos de corrupción en Nuevo León.

Clara Luz Flores se reunió con Keith Raniere

Un video difundido por el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la gubernatura del estado, Adrián de la Garza, muestra a Clara Luz Flores, su contrincante, en una reunión con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, el cual se encuentra cumpliendo 120 años de prisión.

En conferencia de prensa Adrián de la Garza exhibió el video de Clara Luz Flores dialogando con Keith Raniere, el cual fue condenado por tráfico sexual en Estados Unidos.

En el video la candidata pide al líder de NXIVM asesoría para gobernar y ambo discuten sibre política. Adrián de la Garza acusó que Clara Luz Flores había negado públicamente conocer a Keith Raniere.