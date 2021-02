Clara Luz Flores es candidata oficial por Nuevo León

Clara Luz Flores posteó en su perfil de Facebook su registro como candidata oficial por la gubernatura de Nuevo León.

México.- Clara Luz Flores Carrales es ya candidata oficial por la gubernatura de Nuevo León bajo las siglas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Clara Luz Flores posteó en su perfil de Facebook su registro como candidata oficial por la gubernatura de Nuevo León y abanderará a la coalición Juntos Haremos Historia.

La alcaldesa de Escobedo con licencia, ya había presentado su registro el pasado viernes 4 de diciembre de 2020 como precandidata de Morena a la gubernatura.

Lista para formar el mejor equipo por Nuevo León: Clara Luz Flores

Este jueves 18 de febrero arrancó el registró para las candidaturas en línea en la Comisión Estatal Electoral (CCE) y Clara Luz Flores Carrales cumplió con el trámite, por lo que es candidata oficial por Nuevo León.

La alcaldesa de Escobedo con licencia será la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos:

Morena.

Del Trabajo (PT).

Nueva Alianza.

Verde Ecologista de México (PVEM).

En su perfil de Facebook Clara Luz Flores Carrales mostró, a las 2:46 horas de este jueves 18 de febrero, su registro ante el CCE y destacó: "Oficialmente ya registrada como candidata a la Gubernatura de Nuevo León".

"Lista para formar el mejor equipo por el bien de Nuevo León" Clara Luz Flores Carrales

Compromiso de Clara Lus Flores de no mentir, no robar y no traicionar

Clara Luz Flores Carrales se registró ante la Comisión Estatal Electoral (CCE) como candidata oficial por la gubernatura de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos Historia.

Cuando realizó su registro como precandidata de Morena en diciembre de 2020, Clara Luz Flores Carrales comentó que entregó diversa documentación que se le solicitó, además de una carta compromiso donde se compromete a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En ese entonces, comentó que entregó "mucha documentación, desde la credencial de elector hasta acta de nacimiento y unos formatos que marcan ahí en el proceso interno".