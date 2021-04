Samuel García: Gignac lo señala por usar su imagen sin permiso

André-Pierre Gignac se deslindó de una publicación de Samuel García en la que aparecía su imagen, de la que dijo, fue usada sin su permiso.

México. El futbolista francés que juega en el equipo mexicano Tigres, André-Pierre Gignac, publicó un mensaje a través del cual se deslindó de una publicación realizada por el candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, en el cual acusó que se usó su imagen sin su permiso.

Por medio de su cuenta de Twitter, André-Pierre Gignac difundió un texto en el que tuvo conocimiento sobre una publicación de contenido político, en la que denunció, se usó su imagen sin que él fuera consultado y por ende, sin que haya otorgado su permiso .

En su publicación, el futbolista francés de 35 años destacó siempre ha evitado tocar los temas relacionados con la política , pues destacó que los ciudadanos mexicanos son quienes deben tomar las decisiones sobre ellos.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política" André-Pierre Gignac

Gignac: Siempre he mantenido distancia de la política

Al deslindarse de la publicación de Samuel García, André-Pierre Gignac indicó que siempre ha mantenido su distancia sobre ese tipo de asuntos de los que aseguró, no le corresponden y agregó que c onoce personalmente a casi todos los candidatos que participan en el proceso electoral actual y ellos mismos saben que él no participa en esos temas.

La publicación de André-Pierre Gignac, alude a una historia que el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, Samuel García, compartió en su perfil de Instagram, en la cual aparecía él recargándose de un poste, pero en el montaje simulaba estar empujando a los candidatos de Morena y el PRI, Clara Luz Flores y Adrián de la Garza , quienes representaban "la vieja política".

La historia estuvo publicada unos cuantos minutos, ya que fue eliminada , sin embargo usuarios de redes sociales la recuperaron para compartirla en diferentes espacios.