Con condiciones, pero Nuevo León se adherirá al INSABI: 'El Bronco'

Así lo anunció el gobernador Jaime Rodríguez tras reunirse en México con el director del Instituto de Salud para el Bienestar

Monterrey.- Luego de sostener una visita en la Ciudad de México, a Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias 'El Bronco', dio a conocer que Nuevo León se unirá a este esquema bajo los requerimientos que como estado propusieron.

El mandatario estatal sostuvo que ya accedieron a sus peticiones para poder dar un servicio de salud adecuado.

Rodríguez Calderón detalló que el Insabi equipará las clínicas en las que haga falta material, y actualizarán el número de afiliados ya que en estos últimos años creció de un millón 200 mil a dos millones y que también incrementarán el número de personal en el sistema de salud.

“Me han dado la certeza de que todo eso será incorporado al convenio en los anexos correspondientes como es el caso del equipamiento en algunas clínicas que hace falta, la contratación de personal nuevo que se tiene que incrementar” Jaime Rodríguez Calderón

Expuso que le aclararon que no es un tema de afiliados o no afiliados y eso era lo que a él le estaba preocupando porque en el seguro popular tenían ya un número de afiliados y si la federación dejaba al instituto en ese mismo concepto entonces “íbamos a tener problemas, y no, no va a ser así".

El gobernador reveló que adicionalmente, la dependencia federal hará una inversión en la infraestructura hospitalaria de Nuevo León enfocada en rehabilitar los diferentes espacios.

Descartó que, con esta reunión, exista algún punto en el que no estén de acuerdo.