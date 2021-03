Gerardo Gómez de la Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, quiere ser presidente municipal de Cuernavaca.

México.- El ex de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, sugirió que “lo ahorquen” si no cumple todas sus promesas de campaña y es elegido como presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.

Gerardo Gómez de la Borbolla, que sostuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán, se postuló con el partido Fuerza Morelos a la alcaldía de Cuernavaca en las elecciones 2021. Fue en el periodo de campaña en el que hizo la curiosa petición de que lo ahorquen si no cumple.

"Estoy dispuesto a que si no cumplo, me ahorquen en el Zócalo. Es una propuesta que traigo, es una propuesta que pongo de frente y es una propuesta que creo que hace falta en México, que hoy los candidatos se comprometan no nada más con la ciudad, sino consigo mismos" Gerardo Gómez de la Borbolla. Ex pareja sentimental de Alejandra Guzmán

Para el ex de Alejandra Guzmán es necesario que los políticos realicen este tipo de compromisos para tener en claro con ellos mismos que deben de cumplir sus propósitos de campaña.

Gerardo Gómez de la Borbolla contenderá posiblemente con otras 19 personas que están registradas para el cargo de presidente municipal de Cuernavaca. Entre ellos se encuentra el ex gobernador Sergio Estrada Cajibal.

Gerardo Gómez de la Borbolla y Alejandra Guzmán

Gerardo Gómez de la Borbolla y Alejandra Guzmán sostuvieron una relación sentimental entre los años 2002 y 2004, en la cual él tuvo la oportunidad de conocer a la hija de la cantante.

La relación entre ambos no terminó de buena forma. Según Radio Fórmula, un aborto sufrido por la cantante la llevó a una depresión, que pudo haber pasado factura a la unión entre ambos.

Gerardo Gómez de la Borbolla dijo en 2018 que nunca fue infiel a Alejandra Guzmán, y acusó que se aprovecharon de su debilidad algunas personas, sin mencionar a la cantante de forma directa,