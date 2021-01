Vicente Fernández Jr. y Mariana González se registrarán para ser candidatos a diputados de Distritos de Jalisco por el Partido Encuentro Social (PES)

El cantante y empresario Vicente Fernández Jr. anunció que se registrará para ser candidato a diputado del Distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá, Jalisco, por el Partido Encuentro Socia l (PES).

La empresaria Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. también buscará ser diputada, pero del Distrito 3 ubicado en Tepatitlán de Morelos, lugar de donde es originaria.

Vicente Fernández Jr. busca ganar confianza

En conferencia de prensa, Vicente Fernández Jr. dijo que buscará ganarse la confianza de la población y de ser elegido, trabajará por la salud, la seguridad y el trabajado.

El Distrito 20, que busca el hijo del cantante Vicente Fernández, corresponde a los municipios de El Salto, Acatic, Tonalá, Zapotlanejo y Juanacatlán.

“Estoy muy agradecido con el PES de tener la oportunidad como ciudadano aportar y buscar el bien para la población de tanto que ha recibido mi familia, mis padres, mis hermanos y su servidor. Luchar por ganarnos la confianza, la credibilidad, voy por el Distrito 20 que esperamos ganar” Vicente Fernández Jr.

Por su parte, Mariana González aseguró que sí es electa como diputada realizará trabajo social en las comunidades que la respaldan, además de trabajar en fortalecer las redes entre mujeres.

“Gracias que me tomaron en cuenta, que nunca pensé que podría llegar a esto, que yo siempre ayudaba de corazón, porque a todas las personas que he apoyado, lo hago con mucho gusto. Me encanta ver por el prójimo” Mariana González

Vicente Fernández Jr también buscó un cargo público en 2017, se postuló como candidato independiente para la gubernatura de Jalisco, sin embargo, no contó con las firmas mínimas que establece el Instituto Electoral de la entidad.

Recientemente, su padre, el cantante Vicente Fernández ha causado polémicas por la difusión de fotografías en las que se muestra acoso sexual. Sin embargo, Fernández Jr. aseguró que no hay evidencia de eso.

Con información de EFE