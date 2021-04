Un payaso que trabaja en las campañas del PVEM, denunció que una integrante de MC le dijo "no tienes miedo de que te den un levantón"

México.- El payaso “Papos” ,que trabaja en la campaña para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunció que una integrante de Movimiento Ciudadano (MC) lo habría amenazado con un “levantón”, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El pasado 8 de abril, el payaso “Papos”, un comediante famoso en Puerto Vallarta, Jalisco, denunció que mientras hacía labores en una campaña de PVEM, una integrante de Movimiento Ciudadano lo amenazó. La denuncia la hizo publica en un video de Facebook.

“No se vale amenazar y no se vale que se me acerquen y me digan que si no tengo miedo a que me den un levantón. Estoy trabajando, quiero hacer este video como evidencia que también nosotros estamos recibiendo ese tipo de amenazas” Payaso "Papos"

Payaso fue amenazado en evento de arranque de campaña en Puerto Vallarta

En el video, el payaso “Papos”, identificado como Juan Pablo Vázquez, explicó que trabaja para presentar espectáculos en las campañas del PVEM y que durante el arranque de campañas del pasado 4 de abril en Puerto Vallarta, una integrante de Movimiento Ciudadano se le acercó para amenazarlo.

“Es impresionante el conflicto que hay a nivel político (…) se me acercó una muchacha no la pude distinguir muy bien por la cuestión de que traía su gorra y su cubrebocas, pero se me acercó y me dijo- Papos no te da miedo que te den levantón” Payaso "Papos"

Payaso continuará trabajando con el PVEM, pese a amenazas

En su denuncia pública, el payaso “Papos” hizo responsable al Movimiento Ciudadano de Puerto Vallarta, Jalisco, en caso de cualquier atentado contra sus compañeros y su familia. Pese a ello, aseguró que continuará trabajando con el PVEM porque tiene un contrato.