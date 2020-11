El gobernador Enrique Alfaro entregó su segundo informe de Gobierno a la ciudadanía de Jalisco

En su segundo informe de gobierno Enrique Alfaro destacó varios puntos importantes, siendo la deuda pública y el manejo de la pandemia de coronavirus los más importantes para Jalisco.

Enrique Alfaro ofreció en su segundo informe de Gobierno datos importantes sobre:

Manejo de la pandemia de Covid-19

Avances en obra pública. El proyecto de Mi Macro Periférico, la entrada en operación de la L3 de Mi Tren y avances para arrancar la L4

Infraestructura social

Apoyos para el campo

Buen manejo financiero y de deuda pública. Jalisco tiene buena calidad crediticia

Medio Ambiente. Saneamiento del Río Santiago

Pandemia de coronavirus en Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez destacó en su segundo informe de Gobierno el manejo que ha dado a la pandemia de Covid-19, señalando que Jalisco ocupa la tercera posición con la menor tasa de casos acumulados y la quinta en mortalidad a nivel nacional.

En el tema de salud Alfaro Ramírez hizo hincapié en que, gracias al certero análisis y proyección de la pandemia, en Jalisco se han salvado miles de vidas.

“Lo digo con toda claridad, este año estaban en juego la salud y la vida de los jaliscienses, y por ello tuvimos que redefinir prioridades y la agenda de trabajo del Gobierno de Jalisco, tuvimos que tomar decisiones a tiempo, a veces difíciles, no decisiones para el aplauso fácil, no decisiones pensando en encuestas o en el próximo proceso electoral, se tomaron decisiones pensando en el bien colectivo, esa era y es mi responsabilidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho” Enrique Alfaro

Enrique Alfaro precisó que derivado de la negativa a firmar el convenio de adhesión al INSABI , Jalisco aplicó un modelo propio basado en la realización de más de 310 mil pruebas para detección de coronavirus en coordinación con la UdeG. A la fecha, destacó, Jalisco no ha superado el 31 por ciento de la ocupación hospitalaria. “En la pandemia hemos sido solidarios todos, los jaliscienses pusimos un ejemplo nacional”, dijo.

Para atender la Emergencia Sanitaria, Jalisco destinó 2 mil 206 millones de pesos adicionales al presupuesto estatal de salud, que en 2020 tenía asignado 9 mil 286 millones de pesos. El recurso fue usado para:

Equipos de protección de personal médico

Basificación de 4 mil 622 empleados eventuales del sector salud estatal

Entrega de un bono único a 12 mil 850 profesionales del sector

Inversión de mil 294 millones de pesos en infraestructura hospitalaria

En infraestructura hospitalaria el gobernador Enrique Alfaro destacó el Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario, concebido para optimizar y fortalecer el sistema de salud con 4 mil 68 camas habilitadas. Este plan tuvo una inversión de 131 mil 9 millones de pesos.

El rubro de Educación relacionado a la pandemia también se atendió con Recrea Digital, una serie de herramientas de educación a distancia, así como con la evaluación del modelo a distancia en el que participaron 59 mil 748 profesionales de la estructura educativa y 181 mil 482 padres y madres de familia.

Deuda pública de Jalisco

En el manejo de la deuda pública, Enrique Alfaro destacó que con todo y el reciente crédito por 6 mil 200 millones de pesos solicitado para hacer frente a la pandemia de Covid-19, Jalisco goza de buena calificación crediticia.

“Tenemos finanzas más sanas que ofrecen confianza a instituciones bancarias y financieras, y proporcionan un ambiente de seguridad a la inversión. Aquí están las calificaciones crediticias, una que mejoro y las dos que mantuvimos” Enrique Alfaro

En obra pública se invierten más de 7 mil 400 millones de pesos en obras como:

Construcción

Reconstrucción

Conservación periódica

Conservación rutinaria de carreteras estatales en todas las regiones

El gobernador Enrique Alfaro destacó en su segundo informe de gobierno que también se invierten 3 mil 97 millones de pesos entre 2019 y 2020 para la construcción y modernización de vialidades en todo Jalisco.