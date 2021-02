El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que no basta una disculpa pública y que el alcalde de Tototlán necesita una "sanción ejemplar".

México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitó la destitución de Sergio Quezada Mendoza , alcalde del municipio de Tototlán, y de Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias Municipal, por acosar y hostigar sexualmente a Diana, una empleada del municipio.

A través de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el acoso sexual que sufrió la empleada no quedará impune y que los dos funcionarios merecen una “sanción ejemplar”.

“Estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político. No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar” Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que instruyó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la entidad, así como al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico a la empleada. Y dará seguimiento personal a las denuncias.

“El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas” Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Diana, que cuenta con toda la protección del estado, ha sido muy valiente, alzó la voz por ella y por todas las mujeres con un mensaje muy claro a los violentadores: el acoso sexual no es piropo y está lejos de ser halago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que parar. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 9, 2021

Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, realizó disculpa pública por acoso

Tras la difusión de la denuncia, Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, ofreció una disculpa pública y reconoció que utilizó un vocabulario “inapropiado” con Diana. El funcionario señaló que fungió como “conciliador” pero no tenía conocimientos en materia de resolución de conflictos.

“Lamento profundamente el vocabulario que utilice pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona, mucho menos de una autoridad municipal y que mi propósito de conciliar lo único que propició fue el agudizar aún más el problema, es por esa razón que ofrezco sinceramente disculpas a la afectada” Sergio Quezada, alcalde de Tototlán

Empleada denunció hostigamiento y alcalde la acosó

Diana, empleada del municipio de Tototlán, acudió con el alcalde del poblado, Sergio Quezada Mendoza, a presentar una queja por hostigamiento sexual por parte de Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias Municipal. En el momento de la denuncia, el alcalde le hizo comentarios sexuales.