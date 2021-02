"Te ves guapísima y como te ha de disfrutar tu marido", le dijo Sergio Quezada, alcalde de Tototlán, a la empleada que fue a denunciar hostigamiento.

Una empleada del municipio de Tototlán, Jalisco, acudió con el alcalde del poblado, Sergio Quezada Mendoza, a presentar una queja por hostigamiento sexual por parte de un compañero. Sin embargo, en el momento de la denuncia, el alcalde también la acosó sexualmente.

La empleada presentó una queja por hostigamiento sexual por parte de Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias Municipal. En el momento de la denuncia, el alcalde, Sergio Quezada Mendoza, le hizo comentarios sexuales y pretendía que la víctima no fuera a denunciar a otras instancias, de acuerdo con un audio difundido por Reforma.

Alcalde hace comentarios sexuales a la empleada

En el audio se escucha como el alcalde Sergio Quezada comienza a justificar el hostigamiento sexual a la empleada, la “halaga” y hace comentarios sexuales. Incluso, le pregunta a la víctima cuantos hijos tiene, para hacerle más comentarios inapropiados.

“Así vestidita, te ves hermosa, te ves guapísima y como te ha de disfrutar tu marido y que bueno, porque al final de cuentas el matrimonio es el que se goza más (…) Cualquiera que te viera pensaría que estás soltera yo no pensaría que tu tienes dos hijos, con ese estómago que no tienes”. Sergio Quezada

Alcalde le pide a la empleada no denunciar porque "no fue tan grave"

Luego de los comentarios sexuales, el acalde le dice a la empleada que le gustaría que la queja por acoso y hostigamiento sexual se quede entre ellos y no acuda a otras instancias a presentar una denuncia.

El alcalde Sergio Quezada le dice a la empleada que la persona acusada, Efraín Martínez Iñiguez, es un empleado que le sirve y que el acoso sexual es normal, porque son hombres, sólo que ahorita la sociedad lo “ve mal”. Asimismo, minimizó el hecho porque no se trató de una violación sexual.

“Si él te hubiera violado y hubiera habido cosas más delicadas. ¡Ah no, olvídate, mija con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada pues, porque no llegamos a eso (…) yo creo que todos tenemos derecho a una oportunidad” Sergio Quezada

Empleada presentó afectación psicológica tras acoso sexual

En marzo de 2020, la empleada presento una querella en contra de Efraín Martínez Iñiguez en la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, pero no hubo avances. Por su parte, el Órgano Interno de Control de Tototlán acordó concluir el procedimiento.

La empleada tuvo una evaluación por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que concluyó que presentaba afectación, psicológica y emocional; requería una rehabilitación de tres meses.

Con información de Reforma