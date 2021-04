Yolitzin Jaimes Rendón es vocera de la Conafem y candidata independiente para Guerrero

El pasado 22 de marzo, la Colectiva Nacional Feminista "Ningún agresor en el poder" (Conafem) dio a conocer la candidatura independiente a la gubernatura de Guerrero de su vocera, Yolitzin Jaimes Rendón.

Idea que nace como un actor de protesta hacia la candidatura Félix Salgado Macedonio candidato propuesto por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la candidatura de guerrero.

A la fechan, aún está vigente una denuncia por violación en contra de Félix Salgado Macedonio realizada en 2016 y ratificada en 2017, así como una queja por acoso que data de 2007, ante la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero.

En ese sentido, Yolitzin Jaimes Rendón responde a que los señalamientos contra el aspirante de Morena no es manipulación sino una demanda feminista.

"Las mujeres siempre hemos sido señaladas de estar manipuladas o movidas por la derecha, así que (nos decidimos por) el autogobierno, que es una propuesta de organización feminista, sin jerarquías; es decir, no voy a ser gobernadora ahí, van a ser vocerías de la indignación de quienes participen en el propio gobierno feminista" Yolitzin Jaimes Rendón

"No hagamos voto masivo por Morena": Yolitzin, candidata feminista en Guerrero

Ahora, Yolitzin Jaimes Rendón encabeza una propuesta de autogobierno feminista , y hace un llamado a las autoridades electorales a mantener el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, así como a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, a no hacer voto masivo por Morena en la elección del 6 de junio.

"En la legislatura que viene, si votáramos también por los diputados federales y locales de Morena nos van a cobrar caro a las feministas por habernos manifestado contra su candidato" Yolitzin Jaimes Rendón

¿Quién es Yolitzin Jaimes Rendón, propuesta como candidata a Guerrero?

Yolitzin Jaimes Rendón, es una activista feminista y vocera de la colectiva Conafem.

En febrero Yolitzin Jaimes Rendón acusó a integrantes de la campaña de Salgado Macedonio de haberla golpeado durante una protesta contra el morenista.

También denunció r ecibir amenazas a través de redes sociales y de ser pagada por el otro morenista Pablo Amílcar Sandoval y por el actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Por lo que el pasado 22 de marzo , la Colectiva Nacional Feminista (Conafem) "Ni un Agresor en el Poder " anunció su participación en las elecciones del 6 de junio para la gubernatura de Guerrero con una candidata independiente: Yolitzin Jaimes Rendón.