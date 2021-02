'Póntelo, pónselo': Entregará Guerrero medio millón de cubrebocas con nueva campaña

Guerrero refuerza concientización para salir del semáforo rojo.

México.- El gobierno del estado de Guerrero inició la nueva campaña de uso de cubrebeocas denominada 'Póntelo, pónselo', destinada a bajar el número de contagios de coronavirus y con ello dejar el color rojo en el Semáforo Alerta Covid-19.

Con la campaña se esperan distribuir 500 mil cubrebocas en espacios públicos de todos los municipios de Guerrero.

“Todos, todos queremos salir del semáforo rojo, pero si usted no participa, si familia no se concientiza, si los jóvenes no se solidarizan va a ser muy difícil que podamos contenerlo. Esta es una responsabilidad de todos ” Erika Lürhs Cortés. Comunicación Social Guerrero

La entrega de cubrebocas acompañará los operativos para garantizar que en espacios donde hay frecuencia de personas se use correctamente, así como en el transporte público a fin de no dispersar el coronavirus.

Operativos contra coronavirus continúan en playas de Guerrero

Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina del gobernador, detalló que los operativos en playas de Acapulco y Zihuatanejo continúan para garantizar las medidas sanitarias así como en bares, centros de diversión y otros sitios que frecuentan turistas.

Armando Soto Díaz, subsecretario de Administración de Guerrero, puso en marcha en Chilpancingo y municipios circundantes la campaña 'Uso correcto de cubrebocas'.

Coronavirus en Guerrero

Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud, informó que en las últimas 24 horas se registraron 247 casos nuevos de coronavirus en Guerrero, por lo que se tienen 870 casos activos, principalmente en 10 municipios, de los cuales 402 están hospitalizados.

En total hay 32 mil 36 casos acumulados confirmados y tres mil 241 fallecidos por coronavirus en la Guerrero desde que comenzó la pandemia. La tendencia de contagios se muestra ala baja pero deberá confirmarse en próximos días.