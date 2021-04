Nestora Salgado reprobó la inclusión de Evelyn Salgado, pues aseguró que no ha formado parte de algún movimiento, activismo o lucha social.

La senadora de Morena, Nestora Salgado García, consideró incongruente que Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, sea incluida en la encuesta de su partido para designar a la candidata al gobierno de Guerrero.

Nestora Salgado reprobó la inclusión de Evelyn Salgado, pues aseguró que no ha formado parte de algún movimiento, activismo o lucha social , en entrevista con Azucena Uresti.

“No me parece congruente, con todo respeto al compañero y a su hija no la conozco de algún movimiento, de algún activismo, de alguna lucha social, no la conozco de alguna línea política solamente lo que se dice en redes que trabajaba para el gobernador actual, es lo único que conozco” Nestora Salgado. Senadora de Morena

“No le conozco algún otro merito en la lucha social, en defender una causa, en traer un proyecto de vida, de desarrollo, de transformación”, agregó.

La senadora pidió a Morena ser congruente con el actuar histórico del partido.

En contraste, Nestora Salgado sostuvo que quienes sí deberían ser consideradas en la encuesta son las personas que han defendido los ideales de Guerrero.

“Y principalmente Guerrero que ha sido un estado con una lucha eterna, un sufrimiento para mucha gente, creo que mucha gente ha defendido a las voces, los ideales y que merecen estar en la contienda”, añadió.

Nestora Salgado pide que se respete la Constitución

La postulación de la hija de Félix Salgado Macedonio, dijo Nestora Salgado, no le parece un acto de transparencia por parte de Morena.

La senadora instó a que se respete la Constitución y el reglamento interno de Morena.

Además, dijo confiar en el presidente cuando ha señalado que no quiere simulación de ningún tipo.

“Las cosas con Evelyn no me parecen claras y creo que hay que respetar la Constitución y el reglamento. Yo confío en el presidente de la República cuando dice que no queremos simulación” Nestora Salgado. Senadora de Morena

Por ahora, Morena no ha hecho oficial quiénes serán las mujeres que incluirá en su encuesta para elegir a la candidata sustituta de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

No obstante, Beatriz Mojica, quien se especulaba también estaría incluida, quedó descartada por ser candidata a una diputación local en Guerrero.