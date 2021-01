"Ni me meto ni me metan": Héctor Astudillo marca distancia de temas electorales

Héctor Astudillo afirmó que ningún tema lo distrae de su trabajo como gobernador.

México.- "Ni me meto ni me metan", escribió el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para marcar distancia de diversos temas entre ellos los que consideró son electorales.

"Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con serenidad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan" Héctor Astudillo. Gobernador Guerrero

Cabe recordar que previo a las declaraciones del gobernador, se despertó una polémica por parte del ex fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, al señalar que no se giró una orden de aprehensión en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, lo cual fue visto como pate del juego político.