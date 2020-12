El 20 de diciembre se registró una ocupación hotelera de 37.8 por ciento en Acapulco, cuyas casetas tienen actividad pese a la pandemia

Autoridades de Guerrero instalaron filtros sanitarios en casetas de la Autopista del Sol, ante la llegada de turistas a Acapulco de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El pasado 20 de diciembre, al Ayuntamiento de Acapulco informó que se instalaron filtros en la caseta de La Venta para dar la bienvenida a los turistas y entregarles trípticos que explican la situación en Guerrero y las restricciones que deben acatar en el puerto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Acapulco aseguró que el personal de salud realiza recorridos de concientización para promover los protocolos sanitarios entre prestadores de servicios y turistas: se fomenta el uso del cubrebocas y la sana distancia.

Acapulco está en Semáforo Amarillo

Este fin de semana, se registró que acudieron varios turistas a vacacionar a Acapulco, a pesar de las medidas sanitarias por Covid-19. El domingo, 20 de diciembre, se registró una ocupación hotelera de 37.8%, para este martes la ocupación se redujo a 28.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo Acapulco.

El 21 de diciembre, los municipios de de Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo pasaron al color amarillo de Semáforo Alerta Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guerrero.

“Pasar a semáforo amarillo en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo no es una ocurrencia, la disminución de contagios en esos municipios así lo permitió. Sin embargo no debemos confundirnos, el semáforo amarillo no significa apertura total; es una reactivación con responsabilidad”. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero

Quiero reconocer a las y los habitantes de Acapulco y Zihuatanejo que lograron estabilizar los casos de #COVID19, haciendo que sus respectivos municipios estén en semáforo de riesgo amarillo. Así lo marcan los indicadores que dicta la secretaría de @SSalud_mx. pic.twitter.com/rQpoj5LDXp — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) December 21, 2020

De acuerdo con Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, 250 mil familias dependen de forma directa o indirecta del turismo y señaló que la reactivación económica es necesaria para las familias, en una conferencia este 22 de diciembre.