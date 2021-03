Mario Delgado dijo que el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, se robó el expediente de Salgado Macedonio, y dejó su cargo por mala reputación.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que el exfiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, se robó el expediente de Félix Salgado Macedonio, quien fue denunciado por violación sexual, y dejó su cargo por mala reputación.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mario Delgado aseveró que el exfiscal de Guerrero, quien tenía el cargo cuando Felix Salgado Macedonio fue denunciado por violacion sexual en 2017, se robó el expediente de la denuncia que fue frenada.

"Parece ser que el exfiscal no se fue por buena reputación del cargo. De manera además ilegal robo el expediente (de Félix Salgado Macedonio) y salió por varios cuestionamientos." Mario Delgado, presidente de Morena

Mario Delgado defiende candidatura de Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, a pesar de tener denuncias por violencia sexual, ganó la encuesta interna de Morena para la candidatura del gobierno de Guerrero. Ante ello, Mario Delgado dijo que, como partido no tienen elementos judiciales para determinar que hay culpabilidad.

El presidente nacional de Morena dijo que un partido político no puede sustituir a la autoridad judicial, sin embargo, no fueron omisos ante el caso de Félix Salgado Macedonio. El funcionario recordó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido realizó un procedimiento, pero determinó no sancionar al candidato.

Asimismo, las mujeres de Morena mostraron su oposición a la candidatura de Félix Salgado Macedonio y en diferentes ocasiones solicitaron a Mario Delgado reconsiderar que no participará en la contienda, petición que fue ignorada.

Exfiscal de Guerrero: denuncia contra Salgado Macedonio fue frenada

Sin embargo, el presidente de Morena aseguró que “el pueblo” fue quien eligió a Félix Salgado Macedonio como candidato e incluso detalló que tienen la información de todas las personas que votaron por él en la encuesta interna de Morena.

Xavier Olea Peláez presentó su renuncia al cargo de titular de la Fiscalía General de Guerrero por motivos personales en abril de 2018, tras 3 años de ocuparlo. Sin embargo, recientemente declaró que Félix Salgado Macedonio fue denunciado por violación sexual en 2017, pero la orde de aprehensión fue frenada.

El ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez dijo que que por indicaciones del gobernador Hector Astudillo no se giró orden de aprehensión en contra del senador Félix Salgado Macedonio por el delito de violación.